Oportunidad

Maipú impulsa su programa de Turismo Social para adultos mayores

Maipú Municipio lanzó el programa Turismo Social para adultos mayores, con recorridos semanales para vecinos y vecinas de más de 60 años.

Maipú Municipio lanzó el programa Turismo Social para adultos mayores.

Por Sitio Andino Departamentales

Maipú Municipio, a través de la Dirección de Turismo y la Oficina de Adultos Mayores, comenzó este jueves con su programa Turismo Social para adultos mayores, destinado a personas mayores de 60 años. El cronograma de actividades comienza este jueves 11 de septiembre.

La iniciativa propone recorrer bodegas, olivícolas y lugares históricos del departamento, ofreciendo a los vecinos una experiencia de recreación y encuentro pensada especialmente para su bienestar. Para mayor comodidad, los viajes partirán desde distintos centros de jubilados y sectores de Maipú, garantizando la participación de todos los interesados.

El cronograma de actividades comienza este jueves con punto de encuentro en la Plaza 12 de Febrero a las 9:30 horas, seguido por la visita a diferentes lugares turísticos y emblemáticos del departamento. La jornada tiene una duración aproximada de 9 a 13:30 horas y se repetirá todos los jueves. Desde la Municipalidad se recomienda a quienes participen llevar ropa cómoda y agua fresca.

Matías Stevanat destacó el cuidado a los adultos mayores

“Este programa reafirma la importancia de cuidar y acompañar a los adultos mayores, generando espacios donde puedan disfrutar, compartir y sentirse a gusto. Ellos son parte fundamental de nuestra comunidad y merecen toda nuestra atención y respeto”, expresó el intendente Matías Stevanato.

Las inscripciones y consultas se realizan en la Oficina de Adultos Mayores, ubicada en Ozamis Sur 60, de 8 a 13 horas, y en los Centros de Jubilados de todo el departamento. Desde el municipio recomiendan llevar ropa cómoda y agua fresca para mayor disfrute.

De esta manera, la Municipalidad de Maipú reafirma su compromiso en el acompañamiento y la protección de los adultos mayores, impulsando políticas públicas que promueven la inclusión y el bienestar. Cuidar a nuestros adultos mayores es también cuidar la historia y la identidad de Maipú, porque en ellos habita la memoria viva de nuestra comunidad.

