Tradición escolar

Maipú municipio formó a más de 700 alumnos en manipulación de alimentos para los Kioscos estudiantiles

Maipú municipio acompaña a las promociones con capacitaciones, auditorías y la entrega del carnet oficial para manipular alimentos en el sector de gastronomía.

Maipú municipio capacitó a jóvenes estudiantes del departamento.

Maipú municipio capacitó a jóvenes estudiantes del departamento.

Los Kioscos de Maipú Municipio son una tradición que destaca el ingenio, el trabajo en equipo y la creatividad de las promociones de todos los establecimientos educativos. El armado de los muñecos es el resultado de semanas de esfuerzo, ideas puestas a prueba y la habilidad colaborativa de los estudiantes.

Para garantizar que esta festividad se desarrolle con los estándares de salubridad exigidos, la Municipalidad de Maipú lleva adelante un programa de capacitación con el objetivo de educar a los estudiantes que participen en las principales normas de seguridad e higiene en la manipulación de alimentos. Hasta el momento, ya se ha formado a más de 700 jóvenes, quienes recibirán su correspondiente Carnet Nacional de Manipulador de Alimentos.

Lee además
Maipú Municipio celebra 40 años de los kioscos.
Creatividad y trabajo en equipo

Maipú municipio celebra cuatro décadas de kioscos estudiantiles
Educación Financiera para tu vida en la Nave Cultural Mendoza.
Capacitación Abierta

"Educación Financiera para tu Vida": un evento gratuito para aprender a manejar el dinero

Dicho carnet, con una vigencia de tres años, no solo los habilita para manipular los alimentos que van a vender durante el evento, sino que también constituye una herramienta para futuros emprendimientos personales relacionados con la gastronomía. La formación incluye conceptos fundamentales de bromatología, alimentos permitidos, y todas las medidas de seguridad e higiene necesarias.

Maipú municipio y el compromiso con la educación, seguridad alimentaria y creatividad

Para facilitar el acceso de todos los estudiantes, las capacitaciones se realizan durante el horario de cursada y dentro de las propias instituciones educativas, evitando así que los jóvenes deban movilizarse. “Esto es posible gracias al trabajo en conjunto y la coordinación permanente entre la comuna y las instituciones educativas del distrito. De esta manera reforzamos nuestro compromiso con la educación, la seguridad alimentaria y el apoyo a las iniciativas que fomentan el desarrollo y la creatividad de nuestros jóvenes.”, destacó el intendente Matías Stevanato.

Temas
Seguí leyendo

Laureano Quiroga, el atleta de San Carlos que correrá en España con la celeste y blanca

¿Por qué fueron secuestrados en General Alvear más de 80 animales?

Femicidio de Rocío Collado: autoridades provinciales alertan sobre la importancia de la denuncia temprana

Los Tipitos y su magia sacudirán el Lineup de La Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial

"De la medicina a la política: Olivieri quiere ser la voz de los jubilados en General Alvear"

Vuelve "Birra and Beats" a Guaymallén con degustaciones y buena compañía

Tupungato recibirá la certificación de productos de la economía social

Foro Industrial 2025: tres días de debates para impulsar el futuro productivo de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Foro Industrial 2025: tres días de debates para impulsar el futuro productivo de Mendoza
IMPULSO A LA ECONOMÍA REGIONAL

Foro Industrial 2025: tres días de debates para impulsar el futuro productivo de Mendoza

Las Más Leídas

Advierten que crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad.
SITUACIÓN COMPLEJA

Bajas en la Policía de Mendoza: crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador
INVERSIÓN

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador

El agresor, de 23 años, fue detenido y trasladado a sede policial
Operativo

Una mujer logró sobrevivir a un intento de femicidio en Godoy Cruz

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas

Te Puede Interesar

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén

Por Carla Canizzaro
San Rafael: imputaron al joven que manejaba alcoholizado y provocó un violento choque
Alcohol al volante

San Rafael: imputaron al joven que manejaba alcoholizado y provocó un violento choque

Por Cristian Pérez Barceló
Cuándo se tratará en el recinto el proyecto del Gobierno de Mendoza de reforma del Estatuto del Empleado Público.
Legislatura

Cuándo se tratará el proyecto del Gobierno de Mendoza que reforma el Estatuto del Empleado Público

Por Florencia Martinez del Rio