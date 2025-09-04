El Gobierno de Mendoza financiará obras de infraestructura turística a los municipios.

El Gobierno de Mendoza oficializó las bases y los requisitos para los municipios que quieran acceder a financiamiento para obras de infraestructura pública vinculadas al turismo . La inversión prevista alcanza los U$S 30 millones , con el objetivo de "potenciar el desarrollo territorial equilibrado y sostenible ampliando la oferta turística provincial".

A través de la resolución 459, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Ente Mendoza Turismo aprobó los lineamientos del programa lanzado por la Provincia. Los intendentes podrán presentar proyectos que serán evaluados, entre otras, por innovación, impacto en el turismo y desarrollo sostenible.

El financiamiento para el programa Obras de Infraestructura Pública Turística Municipal se realizará con los Fondos del Resarcimiento de los Daños de la Promoción Industrial , "de acuerdo con el esquema establecido por el decreto n° 2070/2024 y en consonancia con los objetivos de la ley n° 7708 y la ley n° 8845", dice la resolución que lleva la firma de Gabriela Testa, a cargo del Ente.

El Gobierno, a través del Emetur y la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, lanzó este plan para "fortalecer la infraestructura turística pública en los municipios". Invertirá hasta U$S 30 millones. El monto máximo a financiar por proyecto será de U$S 10 millones o hasta el 75% de la inversión propuesta.

Las obras deberán concretarse en un plazo máximo de 18 meses y estarán alineadas con el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y el Plan de Gestión Turística Provincial. Los fondos serán reintegrables en un período de hasta diez años.

El Ente Mendoza Turismo deberá realizar las convocatorias a los municipios para la presentación de iniciativas y acceder al Banco de Proyectos de Inversión Pública (BIP) para tomar conocimiento de las propuestas. Luego cada iniciativa será analizada según "la viabilidad, factibilidad, su impacto turístico en el desarrollo provincial y demás condiciones", se explica en la resolución.

Cómo será el plan para formentar al turismo

En el lanzamiento del programa estuvieron el gobernador Alfredo Cornejo; la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, y la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui.

Luego de la rúbrica del convenio, Testa explicó que esta iniciativa se suma al programa Pioneros, destinado al sector privado, que fomenta la inversión en zonas de montaña y territorios estratégicos como la cordillera, la precordillera, Huayquerías, el macizo de San Rafael y La Payunia.

“El Gobernador Cornejo nos ha instruido a trabajar en equipo para facilitarles a los municipios la posibilidad de sumar infraestructura turística que motorice la cadena de valor, ya que el turismo es transversal”, señaló.

Apuntan a beneficiar a la gastronomía, la hotelería, las agencias de viajes y los prestadores de turismo de aventura, pero también al comercio y a la comunidad en general, con la posibilidad de generación de empleo y de nuevos negocios en el entorno, indicaron desde el Gobierno.

“El Fondo del Resarcimiento va a financiar infraestructura turística municipal que tenga como condición fundamental traccionar a distintos sectores y actividades turísticas, un sector muy relevante que hace a la economía de la provincia”, afirmó Badui sobre este programa.