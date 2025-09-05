Ulpiano Suarez entregó material deportivo y libros en la escuela Misericordia Foto: Prensa Ciudad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza reafirma su compromiso con la educación, el deporte, la inclusión y el bienestar de los estudiantes a través de distintas iniciativas. En este contexto, Ulpiano Suarez visitó la escuela Misericordia y entregó material deportivo, ejemplares del libro San Martín, vecino de Mendoza, ciudadano del mundo de Gustavo Capone y una bandera argentina para el mástil.

Con estas acciones, el municipio busca promover una formación integral para niños, niñas y jóvenes de la capital, fortaleciendo el rol de la escuela como espacio de aprendizaje y desarrollo. La actividad, enmarcada en el plan de distribución de kits deportivos que la Ciudad lleva adelante en todas sus instituciones educativas, reunió a estudiantes, autoridades, profesores y preceptores.

Los alumnos, en compañía de autoridades, profesores y preceptores, recibieron a Ulpiano Suarez con entusiasmo, compartieron selfies, charlas sobre los deportes que practican y temas vinculados a la vida adolescente. En ese contexto, el intendente expresó: "Tengo una enorme alegría de volver a este colegio que quiero mucho. Mi hijo Augusto hizo toda la primaria aquí en el Misericordia, y estoy seguro de que la formación en valores que recibió fue fundamental para su vida. Para mí, regresar trae muchos recuerdos y un profundo agradecimiento".

Semanas atrás, la Ciudad de Mendoza efectuó una primera entrega general, pero algunas escuelas no pudieron asistir a retirar sus materiales. Por tal motivo, el intendente, acompañado por el secretario de Gobierno, Pablo Espina, y la directora de Educación, Elvira Stone, realiza visitas para asegurar que cada establecimiento reciba su kit correspondiente.

La escuela Misericordia mantiene desde hace tiempo un trabajo articulado con el municipio, a través de talleres de orientación vocacional y de educación emocional, con profesionales que acompañan a los estudiantes secundarios. Además, el año pasado se realizaron mejoras en las veredas de la institución y de toda la cuadra, reforzando el vínculo con la comunidad educativa. Al término de la visita, Ulpiano Suarez dejó un mensaje a los jóvenes: "Disfruten esta etapa, prepárense con dedicación y optimismo, porque ustedes no son sólo el futuro: son el presente. Con su compromiso como buenos compañeros, hijos y hermanos, están construyendo una mejor sociedad, junto con la familia y la escuela, que son la base de todo". Fuente: Municipalidad de Ciudad