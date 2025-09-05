CALIDAD EDUCATIVA

Ulpiano Suarez entregó material deportivo y libros en la escuela Misericordia

El intendente de la Municipalidad de Mendoza, Ulpiano Suarez, visitó la escuela Misericordia e hizo entrega de material educativo. Los detalles.

Ulpiano Suarez entregó material deportivo y libros en la escuela Misericordia

Ulpiano Suarez entregó material deportivo y libros en la escuela Misericordia

Foto: Prensa Ciudad de Mendoza
Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza reafirma su compromiso con la educación, el deporte, la inclusión y el bienestar de los estudiantes a través de distintas iniciativas. En este contexto, Ulpiano Suarez visitó la escuela Misericordia y entregó material deportivo, ejemplares del libro San Martín, vecino de Mendoza, ciudadano del mundo de Gustavo Capone y una bandera argentina para el mástil.

Con estas acciones, el municipio busca promover una formación integral para niños, niñas y jóvenes de la capital, fortaleciendo el rol de la escuela como espacio de aprendizaje y desarrollo. La actividad, enmarcada en el plan de distribución de kits deportivos que la Ciudad lleva adelante en todas sus instituciones educativas, reunió a estudiantes, autoridades, profesores y preceptores.

ulpiano suarez escuela misericordia1
Ulpiano Suarez entregó material deportivo, ejemplares del libro San Martín, vecino de Mendoza, ciudadano del mundo y una bandera argentina para el mástil

Ulpiano Suarez entregó material deportivo, ejemplares del libro San Martín, vecino de Mendoza, ciudadano del mundo y una bandera argentina para el mástil

Un cálido recibiendo en la escuela Misericordia

Los alumnos, en compañía de autoridades, profesores y preceptores, recibieron a Ulpiano Suarez con entusiasmo, compartieron selfies, charlas sobre los deportes que practican y temas vinculados a la vida adolescente. En ese contexto, el intendente expresó: “Tengo una enorme alegría de volver a este colegio que quiero mucho. Mi hijo Augusto hizo toda la primaria aquí en el Misericordia, y estoy seguro de que la formación en valores que recibió fue fundamental para su vida. Para mí, regresar trae muchos recuerdos y un profundo agradecimiento”.

Semanas atrás, la Ciudad de Mendoza efectuó una primera entrega general, pero algunas escuelas no pudieron asistir a retirar sus materiales. Por tal motivo, el intendente, acompañado por el secretario de Gobierno, Pablo Espina, y la directora de Educación, Elvira Stone, realiza visitas para asegurar que cada establecimiento reciba su kit correspondiente.

ulpiano suarez escuela misericordia2
El intendente fue recibido por toda la comunidad educativa de la escuela Misericordia

El intendente fue recibido por toda la comunidad educativa de la escuela Misericordia

La escuela Misericordia mantiene desde hace tiempo un trabajo articulado con el municipio, a través de talleres de orientación vocacional y de educación emocional, con profesionales que acompañan a los estudiantes secundarios. Además, el año pasado se realizaron mejoras en las veredas de la institución y de toda la cuadra, reforzando el vínculo con la comunidad educativa.

Al término de la visita, Ulpiano Suarez dejó un mensaje a los jóvenes: “Disfruten esta etapa, prepárense con dedicación y optimismo, porque ustedes no son sólo el futuro: son el presente. Con su compromiso como buenos compañeros, hijos y hermanos, están construyendo una mejor sociedad, junto con la familia y la escuela, que son la base de todo”.

Fuente: Municipalidad de Ciudad

