Quini 6: de dónde son los nuevos millonarios y cuánto se llevaron

El sorteo 3307 del Quini 6 , realizado el miércoles 24 de septiembre, dejó nuevos millonarios en Argentina tras acertar seis números en la modalidad " La Segunda ". Te contamos cuál fue el premio oficial que se llevaron y los resultados finales de este juego.

El sorteo del Quini 6 se realizó a las 21:15 horas y puso en juego un pozo acumulado superior a los $6.291.706.550 . En paralelo, las quinielas registraron cerca de 1.260.615 apuestas en todo el país, reflejando el gran interés que despierta este juego de azar.

A qué números jugaron los nuevos millonarios del Quini 6

En la modalidad La Segunda , dos apostadores acertaron los seis números sorteados: 03 - 06 - 17 - 21 - 24 - 31 . Cada uno se llevó $1.864.212.986,48 , convirtiéndose en los nuevos millonarios de Argentina .

Según los datos oficiales, uno de los afortunados realizó su jugada en la agencia ubicada en Montevideo 227, Berisso, Buenos Aires , mientras que el otro jugó en la agencia de 28 de julio 221, Puerto Madryn, Chubut .

Si querés estar al tanto de todas las novedades, resultados y premios del Quini 6, el juego organizado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 24 de septiembre

Tradicional

12 - 18 - 21 - 34 - 37 - 41

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $650.000.000 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos 21 hubo ganadores, que se llevarán $1.350.658,93 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 1.171 ganadores, que se llevarán $7.266,57 cada uno.

La Segunda

03 - 06 - 17 - 21 - 24 - 31

Hubo dos ganadores con seis aciertos, que se llevaron un pozo de $1.864.212.986,48 cada uno.

Con 5 aciertos hubo 78 ganadores, que se llevarán $363.638,94 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 3.283 ganadores, que se llevarán $2.591,88 cada uno.

Revancha

00 - 03 - 23 - 30 - 32 - 35

En esta oportunidad el pozo quedó con $1.389.855,51 para el próximo sorteo.

Siempre Sale Quini 6

02 - 15 - 36 - 42 - 41 - 44

Hubo 4 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $63.591.075 cada uno.

Pozo extra

00 - 03 - 06 - 12 - 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 30 - 31 - 32 - 34 - 35 - 37 - 41

Hubo 868 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron $149.769,59.

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.