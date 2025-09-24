Cultura en el Valle de Uco

Tunuyán celebra el Ciclo de Danza con presentaciones de academias y grupos locales

La iniciativa de Tunuyán busca dar visibilidad al trabajo de artistas locales y generar un espacio de encuentro con la comunidad.

Ciclo Cultural de Danza en Tunuyán.

Ciclo Cultural de Danza en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

El domingo 28 de septiembre se realizará una nueva jornada del Ciclo Cultural de Danza en el Auditorio Municipal. La actividad, organizada por el municipio de Tunuyán, contará con dos funciones abiertas al público. En esta ocasión participarán academias y ballets locales con presentaciones programadas para la tarde y la noche.

“El ciclo busca dar espacio a los grupos de danza del departamento para que puedan mostrar su trabajo y compartirlo con la comunidad”, señalaron desde el área de Cultura. Además, se destacó que estas instancias permiten mantener un contacto directo entre artistas y vecinos.

Lee además
Una multitud celebró la Primavera y el Día del Estudiante en Tunuyán
éxito

Una multitud celebró la Primavera y el Día del Estudiante en Tunuyán
La t y la M cerrarán el festival en Tunuyán.
Festejo en el Valle de Uco

Tunuyán celebra el Día del Estudiante con música, bandas locales y protocolos de prevención

Ciclo Cultural de Danza en Tunuyán

A las 17.00 horas se presentarán Entrevero Gaucho y la Academia de Danzas Árabes Micaela Coronel. Luego, a las 20.00 horas, subirán al escenario Inca Mapu y Caporales Tunuyán, en una propuesta que abarca distintos estilos y tradiciones.

El Ciclo Cultural de Danza continuará desarrollándose durante los próximos meses como parte de la agenda artística local. Las entradas para las funciones ya pueden adquirirse en las academias participantes.

Temas
Seguí leyendo

La manzana perdió más de 10 mil hectáreas en 25 años en Mendoza

El convenio entre Cornejo y un intendente peronista por fondos no reembolsables para obras

Tunuyán asegura la continuidad de la Escuela de Oficios con apoyo de empresas e instituciones educativas

Acuerdo regional permitirá que los egresados disfruten gratis de espectáculos con artistas nacionales

Jóvenes de Tunuyán accederán a talleres de finanzas y prevención de estafas digitales

La Policía de Mendoza evitó un trágico desenlace en Tunuyán gracias a la contención telefónica

San Rafael dio un paso clave hacia su autonomía municipal, pese a los reparos de Cornejo

¿Por qué el 24 de septiembre se celebra el Día de Maipú y de la Virgen de la Merced?

LO QUE SE LEE AHORA
¿Por qué el 24 de septiembre se celebra el Día de Maipú y de la Virgen de la Merced?
Efemérides santoral

¿Por qué el 24 de septiembre se celebra el Día de Maipú y de la Virgen de la Merced?

Las Más Leídas

Se oficializaron las boletas que encontrarás en el cuarto oscuro el 26 de octubre.
una por una

Elecciones 2025: estas son las boletas que encontrarás en el cuarto oscuro el 26 de octubre

Yamil Yunes, cada vez más complicado con el femicidio de su ex pareja. 
investigación

El acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael, cada vez más complicado

Aysam fue denunciado por una bodega por presuntos daños patrimoniales.
Justicia de Mendoza

Fallo a favor de Aysam: desestiman la demanda millonaria de la bodega de un intendente

Supermercados Carrefour avanza con la transformación de los Super A
Cambio de Marca

Supermercados Carrefour avanza con la transformación de los Super A

La Dirección General de Escuelas informó que habrá clases en el turno tarde, vespertino y nocturno en toda la provincia de Mendoza.
Levantaron la suspensión

Volvió a su puesto de trabajo la docente de Tupungato que fue acusada injustamente

Te Puede Interesar

El Concejo Deliberante de San Rafael aprobó este martes el proyecto que declara la autonomía del departamento.
Lo que viene

San Rafael dio un paso clave hacia su autonomía municipal, pese a los reparos de Cornejo

Por Cecilia Zabala
Cómo impactó el granizo de San Carlos a los productores locales y sus cultivos
TEMPORAL

Cómo impactó el granizo de San Carlos a los productores locales y sus cultivos

Por Soledad Maturano
El Hospital Notti celebró el éxito de su campaña de vacunación con perros de terapia. video
Salud

El Hospital Notti celebró el éxito de su campaña de vacunación con perros de terapia

Por Natalia Mantineo