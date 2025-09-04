Hoy se celebra el Día de la Secretaria en Argentina: origen y significado

Efemérides

Cada 4 de septiembre se celebra el Día de la Secretaria en Argentina. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 4 de septiembre se celebra el Día de la Secretaria en Argentina, una efeméride que fue creada para homenajear a quienes desempeñan tareas administrativas y de gestión en oficinas, empresas e instituciones. A continuación, te contamos todo lo que debés saber.

Un secretario o una secretaria es la persona que brinda soporte en la administración y coordinación de tareas dentro de oficinas, empresas o instituciones. Sus responsabilidades habituales incluyen:

  • Gestionar llamadas telefónicas y correos electrónicos.
  • Planificar y coordinar agendas, citas y reuniones.
  • Redactar informes, cartas y otros documentos oficiales.
  • Mantener archivos y registros organizados.
  • Facilitar la comunicación entre distintas áreas o equipos de trabajo.

Su función resulta fundamental para cualquier organización que requiera tareas administrativas. Aunque históricamente fue un rubro mayoritariamente femenino, hoy es común encontrar también secretarios varones, reflejando que las profesiones no tienen género.

Respecto a su origen, existen dos historias principales:

  1. La primera señala que, durante la segunda etapa de la Revolución Industrial en el siglo XIX, Christopher Sholes inventó la máquina de escribir. Su hija, Lilian Sholes, fue una de las primeras en probar el invento, convirtiéndose en la primera mujer en presentarse en público escribiendo a máquina.
  2. La segunda, y con mayor aceptación histórica, indica que el primer festejo anual fue organizado por la Asociación Nacional de Secretarias (actualmente la Asociación Internacional de Profesionales Administrativos) en 1952, en Estados Unidos. Esta celebración, conocida como la «Semana Nacional de las Secretarias», fue creada en conjunto con el ejecutivo de relaciones públicas Harry Klemfuss y un consorcio de fabricantes de productos de oficina.

Con el tiempo, cada país designó un día particular para rendir homenaje a quienes ejercen esta profesión. En Argentina y Uruguay, esta fecha se estableció el 4 de septiembre.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 4 de septiembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Frases para saludar a la secretaría en su día

  • Que tu esfuerzo y dedicación sean reconocidos hoy y siempre; feliz Día de la Secretaria.
  • Hoy rendimos homenaje a la constancia y dedicación que despliegan cada día.
  • Te deseo un día lleno de agradecimiento por tu labor incansable y tu organización impecable.
  • Las secretarias son el corazón que mantiene funcionando cada oficina.
  • Rindamos homenaje a la constancia y eficiencia que las secretarias despliegan día a día.
  • Su trabajo es clave para que los proyectos avancen; celebremos su esfuerzo.
  • Coordinar, organizar y anticipar necesidades: la labor de una secretaria no tiene límites.
  • Ser secretaria es ser capaz de organizar con precisión y actuar con compromiso.
  • Desde oficinas corporativas hasta instituciones educativas, las secretarias son indispensables.
  • Gracias por cada acción que mantiene el equipo unido y productivo. / La Nación
