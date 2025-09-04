Hoy se celebra el Día de la Secretaria en Argentina: origen y significado

Cada 4 de septiembre se celebra el Día de la Secretaria en Argentina, una efeméride que fue creada para homenajear a quienes desempeñan tareas administrativas y de gestión en oficinas, empresas e instituciones. A continuación, te contamos todo lo que debés saber.

Un secretario o una secretaria es la persona que brinda soporte en la administración y coordinación de tareas dentro de oficinas, empresas o instituciones. Sus responsabilidades habituales incluyen:

Todo sobre el Día de la Secretaria en Argentina y su conmemoración hoy

Tomá nota Cuándo es el Día de la Secretaria en Argentina

Su función resulta fundamental para cualquier organización que requiera tareas administrativas . Aunque históricamente fue un rubro mayoritariamente femenino, hoy es común encontrar también secretarios varones, reflejando que las profesiones no tienen género.

Respecto a su origen, existen dos historias principales:

La primera señala que, durante la segunda etapa de la Revolución Industrial en el siglo XIX, Christopher Sholes inventó la máquina de escribir. Su hija, Lilian Sholes, fue una de las primeras en probar el invento, convirtiéndose en la primera mujer en presentarse en público escribiendo a máquina. La segunda, y con mayor aceptación histórica, indica que el primer festejo anual fue organizado por la Asociación Nacional de Secretarias (actualmente la Asociación Internacional de Profesionales Administrativos) en 1952, en Estados Unidos. Esta celebración, conocida como la «Semana Nacional de las Secretarias», fue creada en conjunto con el ejecutivo de relaciones públicas Harry Klemfuss y un consorcio de fabricantes de productos de oficina.

Con el tiempo, cada país designó un día particular para rendir homenaje a quienes ejercen esta profesión. En Argentina y Uruguay, esta fecha se estableció el 4 de septiembre.

Frases para saludar a la secretaría en su día