Cuándo es el Día de la Secretaria en Argentina

En septiembre, Argentina celebra el Día de la Secretaria. Descubrí qué día se conmemora y por qué este reconocimiento es tan importante.

Por Sitio Andino Sociedad

En septiembre, en nuestro país se celebra el Día de la Secretaria, una fecha especial dedicada a quienes realizan tareas administrativas y de gestión en oficinas, empresas e instituciones. A continuación, te contamos qué día se conmemora y por qué es importante.

Según la información oficial, este año el Día de la Secretaria en Argentina se celebrará el jueves 4 de septiembre. Esta fecha tiene como objetivo reconocer y valorar a todas las personas que desempeñan funciones administrativas y de apoyo en oficinas, empresas e instituciones.

El trabajo de secretarias y secretarios resulta fundamental para el funcionamiento de cualquier organización, ya que sus tareas abarcan desde la coordinación de agendas y la atención de comunicaciones hasta la organización de documentos y la gestión de información relevante.

Aunque históricamente se trataba de un rubro mayoritariamente femenino, hoy es común encontrar también hombres en estos puestos, lo que refleja que las profesiones no tienen género y que la eficiencia y dedicación son lo que realmente importa.

