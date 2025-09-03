Cuándo es el Día de la Secretaria en Argentina

Día de la Secretaria en Argentina: fecha y significado

Según la información oficial, este año el Día de la Secretaria en Argentina se celebrará el jueves 4 de septiembre. Esta fecha tiene como objetivo reconocer y valorar a todas las personas que desempeñan funciones administrativas y de apoyo en oficinas, empresas e instituciones.

El trabajo de secretarias y secretarios resulta fundamental para el funcionamiento de cualquier organización, ya que sus tareas abarcan desde la coordinación de agendas y la atención de comunicaciones hasta la organización de documentos y la gestión de información relevante.

Aunque históricamente se trataba de un rubro mayoritariamente femenino, hoy es común encontrar también hombres en estos puestos, lo que refleja que las profesiones no tienen género y que la eficiencia y dedicación son lo que realmente importa.

