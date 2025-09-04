Este 4 de septiembre, es el Día Mundial de la Salud Sexual: qué significa y por qué se conmemora

Cada 4 de septiembre , se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual . Esta efeméride , fue establecida con el objetivo de poner foco en distintos aspectos de la salud sexual: el respeto, el consentimiento, la diversidad, la igualdad de género o el bienestar en la vida.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) , la salud sexual es "un estado de bienestar físico, mental y social relacionado con la sexualidad. Implica un enfoque positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de vivir experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coacción, discriminación y violencia".

Repercusión en Mendoza Los canillitas de Mendoza celebran que los kioscos de diarios y revistas se conviertan en centros de correo

Seguridad social La lucha por las pensiones por discapacidad en tiempos de recortes

Esta efeméride se celebra cada 4 de septiembre , gracias a una iniciativa de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) desde 2010.

El objetivo de esta jornada es concienciar sobre la importancia de los derechos sexuales, la diversidad sexual y la salud sexual y reproductiva , promoviendo experiencias placenteras, seguras y sin discriminación.

Además, busca difundir información sobre factores de riesgo, enfermedades de transmisión sexual y medidas de prevención, fomentando así una vida sexual saludable y responsable. / diainternacionalde

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 4 de septiembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.