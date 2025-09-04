Cada 4 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual. Esta efeméride, fue establecida con el objetivo de poner foco en distintos aspectos de la salud sexual: el respeto, el consentimiento, la diversidad, la igualdad de género o el bienestar en la vida.
persevativo
Conocé el origen del Día Mundial de la Salud Sexual
Este 4 de septiembre, es el Día Mundial de la Salud Sexual: qué significa y por qué se conmemora
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud sexual es "un estado de bienestar físico, mental y social relacionado con la sexualidad. Implica un enfoque positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de vivir experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coacción, discriminación y violencia".
Esta efeméride se celebra cada 4 de septiembre, gracias a una iniciativa de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) desde 2010.
El objetivo de esta jornada es concienciar sobre la importancia de los derechos sexuales, la diversidad sexual y la salud sexual y reproductiva, promoviendo experiencias placenteras, seguras y sin discriminación.
Además, busca difundir información sobre factores de riesgo, enfermedades de transmisión sexual y medidas de prevención, fomentando así una vida sexual saludable y responsable. / diainternacionalde