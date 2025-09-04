Efemérides

Este 4 de septiembre, es el Día Mundial de la Salud Sexual: qué significa y por qué se conmemora

Cada 4 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual. Conocé todos los detalles de la efeméride.

Por Sitio Andino

Cada 4 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual. Esta efeméride, fue establecida con el objetivo de poner foco en distintos aspectos de la salud sexual: el respeto, el consentimiento, la diversidad, la igualdad de género o el bienestar en la vida.

Conocé el origen del Día Mundial de la Salud Sexual

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud sexual es "un estado de bienestar físico, mental y social relacionado con la sexualidad. Implica un enfoque positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de vivir experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coacción, discriminación y violencia".

Esta efeméride se celebra cada 4 de septiembre, gracias a una iniciativa de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) desde 2010.

El objetivo de esta jornada es concienciar sobre la importancia de los derechos sexuales, la diversidad sexual y la salud sexual y reproductiva, promoviendo experiencias placenteras, seguras y sin discriminación.

Además, busca difundir información sobre factores de riesgo, enfermedades de transmisión sexual y medidas de prevención, fomentando así una vida sexual saludable y responsable. / diainternacionalde

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 4 de septiembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

