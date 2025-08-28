¡Qué suerte! Un mendocino ganó el premio del Quini 6 y se convirtió en nuevo millonario

El sorteo 3299 del Quini 6 , realizado el miércoles 27 de agosto, consagró a un mendocino como el nuevo millonario de Argentina tras acertar los seis números en la modalidad Tradicional . En esta nota te contamos cuál fue el premio oficial que se llevó y los resultados finales de este juego.

El sorteo del Quini 6 se realizó a las 21:15 horas y puso en juego un pozo acumulado superior a los $4.500.000.000 . En paralelo, las quinielas registraron cerca de 1.200.000 apuestas en todo el país, reflejando el gran interés que despierta este juego de azar.

A qué números jugó el mendocino que ganó el Quini 6

Lotería de Santa Fe Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3298 del domingo 24 de agosto

Lotería de Santa Fe Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3299 del miércoles 27 de agosto

En la modalidad "Tradicional" , cuatro apostadores lograron acertar los seis números sorteados ( 08 - 10 - 11 - 17 - 38 - 45 ) y se llevaron un premio de $125.000.000 cada uno, convirtiéndose así en los nuevos millonarios de la Argentina.

Cabe destacar que uno de los afortunados es de la provincia de Mendoza , quien realizó su ticket en una agencia de Godoy Cruz . Los otros ganadores son dos jugadores de la provincia de Buenos Aires, de las localidades de San Miguel y General Pringles, y uno de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones.

Si querés seguir todas las novedades sobre el juego de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, hacé clic acá.

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 27 de agosto

Tradicional

08 - 10 - 11 - 17 - 38 - 45

En esta oportunidad hubo 4 ganadores con 6 aciertos que se llevan un pozo de $125.000.000 cada uno.

Con 5 aciertos hubo 36 ganadores, que se llevarán $ 634.033,50 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 1.807 ganadores, que se llevarán $3.789,46 cada uno.

La Segunda

00 - 01 - 11 - 15 - 19 - 35

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con un monto de $2.159.700.543 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 19 ganadores, que se llevarán $ 1.201.326,66 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 1.095 ganadores, que se llevarán $6.253,48 cada uno.

Revancha

23 - 24 - 32 - 33 - 44 - 45

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $1.402.468.193 para el próximo sorteo.

Siempre Sale Quini 6

02 - 05 - 06 - 07 - 16 - 33

Hubo 38 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $5.387.629,74 cada uno

Pozo extra

11 - 08 - 45 - 17 - 10 - 38 - 00 - 35 - 15 - 01 - 19 - 24 - 44 - 32 - 23 - 33

Hubo 1.260 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron $83.333,33

Quini 6 (2).jpg Argentina tiene nuevos millonarios, gracias al Quini 6

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.