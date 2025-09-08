Conocé por qué el 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia

Cada 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia , una efeméride que busca visibilizar la importancia de esta disciplina en el cuidado de la salud y la promoción de la autonomía de las personas. A continuación, todos los detalles.

La fisioterapia es una disciplina de la salud que se enfoca en la evaluación, diagnóstico, prevención y tratamiento de discapacidades derivadas de enfermedades o lesiones. Para ello, emplea distintos métodos físicos, educativos y, en algunos casos, farmacológicos, con el objetivo de mantener, mejorar o recuperar la capacidad funcional e independencia de las personas, contribuyendo así a una mejor calidad de vida.

Qué significa el Día Mundial de la Fisioterapia y por qué se celebra el 8 de septiembre

Los fisioterapeutas son profesionales especializados en el estudio del movimiento corporal. Analizan el funcionamiento de articulaciones, músculos y ligamentos, y abordan problemas posturales o biomecánicos que pueden derivar en lesiones o molestias crónicas. Su labor abarca desde la rehabilitación de lesiones deportivas hasta el tratamiento de dolencias neurológicas, respiratorias o musculoesqueléticas.

El principal objetivo de estos profesionales es promover el bienestar físico, la movilidad y la autonomía de sus pacientes , ayudándolos a prevenir y tratar afecciones provocadas por enfermedades, malas posturas, dolores, discapacidades o traumatismos.

El Día Mundial de la Fisioterapia se celebra cada 8 de septiembre porque en esta fecha, en 1951, se fundó la Confederación Mundial de Fisioterapia (World Physiotherapy), organización que hoy representa a más de 600.000 fisioterapeutas en todo el mundo a través de sus 121 miembros asociados. / Confederación Mundial de Fisioterapia

