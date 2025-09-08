Efemérides

Conocé por qué el 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia

Cada 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Conocé por qué el 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia

Conocé por qué el 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia, una efeméride que busca visibilizar la importancia de esta disciplina en el cuidado de la salud y la promoción de la autonomía de las personas. A continuación, todos los detalles.

Fisioterapia (2)
Qué significa el Día Mundial de la Fisioterapia y por qué se celebra el 8 de septiembre

Qué significa el Día Mundial de la Fisioterapia y por qué se celebra el 8 de septiembre

8 de septiembre: Día Mundial de la Fisioterapia

La fisioterapia es una disciplina de la salud que se enfoca en la evaluación, diagnóstico, prevención y tratamiento de discapacidades derivadas de enfermedades o lesiones. Para ello, emplea distintos métodos físicos, educativos y, en algunos casos, farmacológicos, con el objetivo de mantener, mejorar o recuperar la capacidad funcional e independencia de las personas, contribuyendo así a una mejor calidad de vida.

Lee además
Por qué se recuerda hoy, 8 de septiembre, el Día Mundial de la Fibrosis Quística
Efemérides

Por qué se recuerda hoy, 8 de septiembre, el Día Mundial de la Fibrosis Quística
8 de septiembre: Día del Agricultor y del Productor Agropecuario en Argentina
Efemérides

8 de septiembre: Día del Agricultor y del Productor Agropecuario en Argentina

Los fisioterapeutas son profesionales especializados en el estudio del movimiento corporal. Analizan el funcionamiento de articulaciones, músculos y ligamentos, y abordan problemas posturales o biomecánicos que pueden derivar en lesiones o molestias crónicas. Su labor abarca desde la rehabilitación de lesiones deportivas hasta el tratamiento de dolencias neurológicas, respiratorias o musculoesqueléticas.

El principal objetivo de estos profesionales es promover el bienestar físico, la movilidad y la autonomía de sus pacientes, ayudándolos a prevenir y tratar afecciones provocadas por enfermedades, malas posturas, dolores, discapacidades o traumatismos.

El Día Mundial de la Fisioterapia se celebra cada 8 de septiembre porque en esta fecha, en 1951, se fundó la Confederación Mundial de Fisioterapia (World Physiotherapy), organización que hoy representa a más de 600.000 fisioterapeutas en todo el mundo a través de sus 121 miembros asociados. / Confederación Mundial de Fisioterapia

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 8 de septiembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

7 de septiembre, Día Mundial del Pelirrojo: origen, curiosidades y finalidad

Hoy se celebra el Día del Trabajador Metalúrgico en Argentina: historia y motivo de su celebración

Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en septiembre 2025

5 de septiembre: 50 años de la despedida de Sui Genesis, la histórica noche que marcó el rock

Día Mundial del Hermano: por qué se celebra hoy, 5 de septiembre

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto y cuándo cobro en septiembre de 2025

Por qué se conmemora hoy, 4 de septiembre, el Día del Inmigrante en Argentina

Hoy se celebra el Día de la Secretaria en Argentina: origen y significado

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza.
El clima

Zonda en algunas zonas y ascenso de la temperatura: el pronóstico para este lunes en Mendoza

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre

Críticas a la gestión Milei, el denominador común en las primeras reacciones en Mendoza
Elecciones 2025

Las reacciones en Mendoza tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires

Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino
Trabajo

Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino

Un incendio en la feria de Guaymallén fue provocado por dos personas
Impactantes imágenes

Confirmaron que el incendio en la feria de Guaymallén fue intencional

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo del Quini 6 de este domingo 7 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3302 del domingo 7 de septiembre

Te Puede Interesar

El dólar se dispara tras la derrota de LLA: a cuánto cotiza en los bancos
ELECCIONES 2025

El dólar se dispara tras la derrota de LLA: a cuánto cotiza en los bancos

Por Sitio Andino Economía
La derrota de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires abre días críticos para los mercados.
Mercados y elecciones

La derrota de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires abre días críticos para los mercados

Por Marcelo López Álvarez
Juan Roth lucha por su vida tras sufrir un accidente en bicicleta. 
preocupación

Un conocido referente empresarial sufrió un accidente en Tunuyán y está grave

Por Pablo Segura