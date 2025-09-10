Efemérides

Día Mundial para la Prevención del Suicidio: origen y relevancia de este 10 de septiembre

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día Mundial para la Prevención del Suicidio: origen y relevancia de este 10 de septiembre

Día Mundial para la Prevención del Suicidio: origen y relevancia de este 10 de septiembre

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una jornada destinada a visibilizar este complejo problema que impacta diariamente a miles de personas en todo el mundo y a fomentar la conciencia sobre su prevención.

Prevención del Suicidio (2)
Cuál es el objetivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Cuál es el objetivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio

10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio

El suicidio es un acto mediante el cual una persona provoca su propia muerte de forma intencionada, generalmente como consecuencia de un sufrimiento psíquico intenso y la desesperación derivada de problemas psicológicos o sociales.

Lee además
Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio
Estadísticas oficiales

Día de la Prevención del Suicidio: Mendoza registra mayor incidencia de intentos en mujeres
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3303 del miércoles 10 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3303 del miércoles 10 de septiembre

Según información oficial, esta efeméride fue promovida en 2003 por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El objetivo de esta jornada es prevenir el suicidio a nivel internacional, fomentando la colaboración, la promoción y el empoderamiento de organizaciones que trabajan para abordar este problema. Para ello, se recomienda mejorar la atención médica y sus capacidades, así como difundir información clara sobre los riesgos y señales de alerta, especialmente dirigida a jóvenes.

Asimismo, desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se invita a todas las personas a participar activamente, compartiendo experiencias y buscando apoyo profesional cuando sea necesario, contribuyendo así a la prevención y al acompañamiento de quienes atraviesan situaciones de riesgo. / OPS

Líneas de ayuda

A nivel nacional se encuentra a disposición el Dispositivo de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental, el 0800-999-0091, cuya atención está a cargo de profesionales de este campo y que funciona las 24 horas de los 365 días del año.

En Mendoza, los interesados pueden comunicarse al número 148 opción 0, para ser asistido por profesionales de Salud Mental de la Dirección homónima. La línea funciona las 24 horas los 365 días del año. Es un servicio gratuito y confidencial.

Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 10 de septiembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 10 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 10 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 10 de septiembre

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre

Estudiantes mendocinos recibieron celulares recuperados del contrabando

San Rafael disfrutó una gran actuación de la Sinfónica San Rafael del IPA en el Club Sirio Libanés

Mitos y verdades sobre seguros: cómo saber qué cubre realmente tu póliza

Día del Maestro: qué estudiantes no tendrán clases este jueves 11 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre
El clima

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre

Las Más Leídas

Día del Maestro: qué estudiantes no tendrán clases este jueves 11 de septiembre.
Festejo

Día del Maestro: qué estudiantes no tendrán clases este jueves 11 de septiembre

El robo ocurrió en plena madrugada de este martes. (Foto ilustrativa).
Atacaron a un hombre mientras dormía

Robaron una fortuna tras un violento robo en el barrio Cementista

Grave caso de violencia de género en Godoy Cruz. 
amenazó a su ex y lo lincharon

Nuevo caso de violencia de género terminó con una brutal paliza a un hombre

Trágico accidente vial en Maipú: falla de frenos provoca la muerte de un motociclista
En ruta 60

Trágico accidente vial en Maipú: una falla de frenos provocó la muerte de un motociclista

En qué puesto del ranking de gobernadores quedó Cornejo
Encuesta

Mejora la imagen de Cornejo y dos intendentes mendocinos figuran en el top ten nacional

Te Puede Interesar

El presidente de la Corte explicó cómo será el proceso electoral en la Provincia video
Todo lo que tenés que saber

Elecciones 2025: qué se vota, cuándo se vota y cómo se vota en Mendoza

Por Facundo La Rosa
Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio
Estadísticas oficiales

Día de la Prevención del Suicidio: Mendoza registra mayor incidencia de intentos en mujeres

Por Celeste Funes
El INDEC dará a conocer hoy la inflación de agosto 2025: qué estiman las consultoras
DATOS OFICIALES

El INDEC dará a conocer hoy la inflación de agosto 2025: qué estiman las consultoras

Por Sitio Andino Economía