Por qué se recuerda hoy, 8 de septiembre, el Día Mundial de la Fibrosis Quística

Por Sitio Andino Sociedad







Cada 8 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Fibrosis Quística, fecha que fue establecida en honor al descubrimiento del gen responsable de la enfermedad en 1989, realizado por un equipo de científicos dirigido por el investigador Lap-Chee Tsui.

Fibrosis Quística (2) Qué es la Fibrosis Quística y por qué se lo recuerda hoy, 8 de septiembre 8 de septiembre: una fecha para concientizar sobre la fibrosis quística La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria que afecta principalmente a las glándulas mucosas y sudoríparas. Esta condición genera complicaciones severas en diversos órganos del cuerpo, como el páncreas, el hígado, los intestinos y, especialmente, los pulmones, donde el exceso de mucosidad tiende a obstruir las vías respiratorias. Los síntomas más comunes incluyen dificultad para respirar e infecciones pulmonares recurrentes.

En los casos más graves, la enfermedad puede detectarse en la infancia, aunque también es posible diagnosticarla en la edad adulta mediante análisis de sangre y pruebas de sudor. Actualmente, no existe una cura definitiva, pero sí tratamientos desarrollados para aliviar los síntomas, prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

Tras el descubrimiento del gen responsable de la fibrosis quística el 8 de septiembre de 1989, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció en 2013 una efeméride con el objetivo de visibilizar esta grave enfermedad. Esta fecha busca generar conciencia sobre la realidad de las personas que la padecen y promover el acceso a la medicación y los tratamientos adecuados.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 8 de septiembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Compartí la nota:







