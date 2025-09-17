Cultura en el Espacio Arizu

Godoy Cruz celebra la primavera con música gratis: así será el Mansa Primavera Vol. II

La Noche Menduca reunirá a bandas mendocinas el 21 de septiembre en Godoy Cruz por el Día de la Primavera. Además, habrá sorteos y un patio de hamburguesas.

Mi Amigo Invencible cerrará con su música el toque en el Espacio Arizu de Godoy Cruz.

Mi Amigo Invencible cerrará con su música el toque en el Espacio Arizu de Godoy Cruz.

Así, esa jornada en Godoy Cruz se concretará la Noche Menduca, con la grilla ya anunciada:

  • El Lorenzo Pa
  • Analía Soul
  • Setas
  • Ruido Cassette
  • Kush Mama
  • Batos
  • Varese
  • Mi Amigo Invencible.
Lee además
Fiestas Patrias de Chile: Godoy Cruz recibe a los visitantes con promociones gastronómicas.
Festejo

Fiestas Patrias de Chile: Godoy Cruz recibe a los visitantes con promociones gastronómicas
Capacitación para emprendedores en Godoy Cruz.
Red de oportunidades

Emprendedores de Godoy Cruz podrán capacitarse en marketing, financiamiento y plan de negocios

Por otra parte, el Festival Amegam y las noches de tributo al rock y de cuarteto serán reprogramadas.

image

Mansa Primavera Vol. II en el Espacio Arizu de Godoy Cruz

El ya tradicional recinto cultural del departamento recibirá a las bandas mendocinas el 21 de septiembre. La entrada será gratuita. Asimismo, habrá sorteos y un patio de hamburguesas de la Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil (AMEGAM).

A partir de las 16.00 horas se abrirán las puertas para que los asistentes puedan disfrutar de todas las actividades y las bandas que animarán el domingo.

No se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas y heladeritas.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz invita a la Expo Edu-Innova 2025: "Saberes que nos conectan"

Godoy Cruz sorteó 48 casas del barrio Constituyentes II: los ganadores

Godoy Cruz llevó su experiencia a Chile y fue reconocido por su política de seguridad

Topa trae a Mendoza su show "Es Tiempo de Jugar" en el marco de su gira nacional e internacional

Metrotranvía: qué estado de avance tienen las obras de extensión de la traza

Yacopini Nissan concretó con éxito su segunda adjudicación de planes de ahorro en Mendoza

Incendio fatal en Godoy Cruz: un hombre murió dentro de su vivienda

Nuevo caso de violencia de género terminó con una brutal paliza a un hombre

LO QUE SE LEE AHORA
Habrá festivales musicales, picnics al aire libre y actividades culturales
Eventos imperdibles

Mendoza celebra la primavera: estas son las actividades en los principales departamentos

Las Más Leídas

La venta de supermercados Carrefour llega a las semifinales: ¿qué nombres se posicionan?
Empresas y Negocios

La venta de supermercados Carrefour llega a las semifinales: ¿qué nombres se posicionan?

La provincia de Mendoza tendrá dos nuevas formaciones orientadas en minería
Oportunidad

Oferta académica: Mendoza tendrá dos nuevas formaciones orientadas en minería

Marcha universitaria: dónde habrá cortes y desvíos de tránsito este miércoles
Atención

Marcha universitaria: dónde habrá cortes y desvíos de tránsito este miércoles

Casa Rosada pretende eliminar el subsidio al gas a Mendoza
Servicios Públicos

El presupuesto de Milei y un artículo que afecta al bolsillo de 400 mil mendocinos

Tormentas aisladas, el pronóstico para este miércoles 17 de septiembre en Mendoza
el clima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 17 de septiembre en Mendoza

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo destacó los avances de su gestión en materia de digitalización del Estado
Innovación

Alfredo Cornejo destacó los avances de su gestión en materia de digitalización del Estado

Por Sitio Andino Política
Se dilata el tratamiento de la reforma del Estatuto del Empleado Público en el Senado.
Legislatura

Se dilata el tratamiento de la reforma del Estatuto del Empleado Público en el Senado

Por Florencia Martinez del Rio
Jair Bolsonaro fue diagnosticado con lesiones tempranas de cáncer de piel
tras su condena

Bolsonaro fue diagnosticado con lesiones tempranas de cáncer de piel

Por Sitio Andino Mundo