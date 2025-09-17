Godoy Cruz celebra la primavera con música gratis: así será el Mansa Primavera Vol. II

Mi Amigo Invencible cerrará con su música el toque en el Espacio Arizu de Godoy Cruz.

El Festival Mansa Primavera Vol.II en el departamento de Godoy Cruz se realizará el próximo domingo 21 de septiembre Día de la Primavera en el Espacio Arizu , debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Red de oportunidades Emprendedores de Godoy Cruz podrán capacitarse en marketing, financiamiento y plan de negocios

Festejo Fiestas Patrias de Chile: Godoy Cruz recibe a los visitantes con promociones gastronómicas

Por otra parte, el Festival Amegam y las noches de tributo al rock y de cuarteto serán reprogramadas .

El ya tradicional recinto cultural del departamento recibirá a las bandas mendocinas el 21 de septiembre. La entrada será gratuita. Asimismo, habrá sorteos y un patio de hamburguesas de la Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil (AMEGAM).

A partir de las 16.00 horas se abrirán las puertas para que los asistentes puedan disfrutar de todas las actividades y las bandas que animarán el domingo.

No se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas y heladeritas.