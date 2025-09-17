Festejo

Fiestas Patrias de Chile: Godoy Cruz recibe a los visitantes con promociones gastronómicas

Entre el 18 y el 30 de septiembre, los turistas residentes en Chile que visiten Godoy Cruz, obtendrán beneficios importantes en gastronomía.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Departamentales

Se aproximan las celebraciones de Fiestas Patrias de Chile y Godoy Cruz no quiere quedarse atrás con los festejos. Por ello, se prepara para recibir a los visitantes del vecino país con una propuesta especial: un circuito gastronómico con promociones de 3x2, además de otros descuentos exclusivos.

De esta manera, los visitantes chilenos podrán disfrutar de la variada oferta gastronómica del departamento, que se ha consolidado como un referente en la provincia.

image.png
Godoy Cruz busca incentivar el turismo de residentes de Chile en el departamento.

Fiestas Patrias chilenas: cómo acceder a los beneficios

A partir del 18 y hasta el 30 de septiembre, los turistas chilenos podrán obtener las promociones de dos maneras:

  • Cupón digital: Deberán ingresar a la web del municipio y descargar la cuponera, donde encontrarán las ofertas de los locales adheridos.

  • Presentación de documento: Simplemente mostrando su RUT o Cédula de Identidad en los comercios participantes.

Las promociones varían según el establecimiento y pueden incluir desde menús promocionales, descuentos por pago en efectivo, hasta opciones de 3x2 en bebidas o platos específicos.

hamburguesas, cerveza, comida, salir a comerm gastronomía.jpg
Los chilenos podrán disfrutar de promociones de 3x2, en menús y bebidas.

Con esta propuesta, Godoy Cruz invita a los chilenos a cruzar la cordillera y celebrar sus Fiestas Patrias degustando las delicias que ofrece la gastronomía local. Es una oportunidad para explorar los sabores locales y disfrutar de la calidez de la provincia.

Los visitantes que quieran aprovechar las ofertas, podrán visitar la página web de la municipalidad para conocer todos los comercios adheridos y sus promociones.

