Fiestas Patrias de Chile: Godoy Cruz recibe a los visitantes con promociones gastronómicas.

Se aproximan las celebraciones de Fiestas Patrias de Chile y Godoy Cruz no quiere quedarse atrás con los festejos. Por ello, se prepara para recibir a los visitantes del vecino país con una propuesta especial: un circuito gastronómico con promociones de 3x2, además de otros descuentos exclusivos.

La iniciativa, impulsada por el municipio en colaboración con diversos comercios, busca incentivar el turismo y destacar la riqueza culinaria de la región .

De esta manera, los visitantes chilenos podrán disfrutar de la variada oferta gastronómica del departamento, que se ha consolidado como un referente en la provincia.

A partir del 18 y hasta el 30 de septiembre, los turistas chilenos podrán obtener las promociones de dos maneras:

Godoy Cruz busca incentivar el turismo de residentes de Chile en el departamento.

Cupón digital : Deberán ingresar a la web del municipio y descargar la cuponera, donde encontrarán las ofertas de los locales adheridos.

Presentación de documento: Simplemente mostrando su RUT o Cédula de Identidad en los comercios participantes.

Las promociones varían según el establecimiento y pueden incluir desde menús promocionales, descuentos por pago en efectivo, hasta opciones de 3x2 en bebidas o platos específicos.

hamburguesas, cerveza, comida, salir a comerm gastronomía.jpg Los chilenos podrán disfrutar de promociones de 3x2, en menús y bebidas. Foto: Freepix

Con esta propuesta, Godoy Cruz invita a los chilenos a cruzar la cordillera y celebrar sus Fiestas Patrias degustando las delicias que ofrece la gastronomía local. Es una oportunidad para explorar los sabores locales y disfrutar de la calidez de la provincia.

Los visitantes que quieran aprovechar las ofertas, podrán visitar la página web de la municipalidad para conocer todos los comercios adheridos y sus promociones.