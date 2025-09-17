Emprendedores de Godoy Cruz podrán capacitarse en marketing, financiamiento y plan de negocios

El Municipio de Godoy Cruz realizará un nuevo encuentro formativo gratuito destinado a personas que tengan un emprendimiento. También, podrán participar quienes quieran dar sus primeros pasos en el mundo emprendedor.
La jornada en Godoy Cruz busca brindar conocimientos clave y fomentar la creación de contactos y redes para potenciar proyectos.
Asimismo, la capacitación es presencial y se realiza el último viernes de cada mes, desde agosto. Cabe destacar que, cada clase tiene una duración de tres horas.
En esta oportunidad, la próxima fecha será el viernes 26 de septiembre, de 9.00 a 12.00 horas, en las salas de capacitación de Hiperlibertad (Joaquín V. González 450).
Es importante resaltar que, la propuesta está diseñada para brindar un panorama integral de conocimientos. Como así también, enseñar herramientas fundamentales que permitan desarrollar un proyecto sostenible y competitivo. Entonces, durante la jornada se trabajará sobre cinco ejes principales:
Además de los contenidos teóricos y prácticos, el encuentro busca facilitar el acceso a contactos, redes y fuentes de información. De manera tal que, se fortalezcan los vínculos entre los participantes, generando nuevas oportunidades de colaboración y crecimiento.
Para participar es necesario ser mayor de 18 años y tener domicilio legal en Godoy Cruz. Así, quienes desean inscribirse deberán hacerlo a través del formulario en este enlace
Cabe destacar que, el cupo es limitado y las personas seleccionadas serán notificadas por WhatsApp.