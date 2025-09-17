Red de oportunidades

Emprendedores de Godoy Cruz podrán capacitarse en marketing, financiamiento y plan de negocios

La jornada en Godoy Cruz busca brindar conocimientos clave y fomentar la creación de contactos y redes para potenciar proyectos.

Capacitación para emprendedores en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz realizará un nuevo encuentro formativo gratuito destinado a personas que tengan un emprendimiento. También, podrán participar quienes quieran dar sus primeros pasos en el mundo emprendedor.

Asimismo, la capacitación es presencial y se realiza el último viernes de cada mes, desde agosto. Cabe destacar que, cada clase tiene una duración de tres horas.

En esta oportunidad, la próxima fecha será el viernes 26 de septiembre, de 9.00 a 12.00 horas, en las salas de capacitación de Hiperlibertad (Joaquín V. González 450).

Contenidos claves para emprender en Godoy Cruz

Es importante resaltar que, la propuesta está diseñada para brindar un panorama integral de conocimientos. Como así también, enseñar herramientas fundamentales que permitan desarrollar un proyecto sostenible y competitivo. Entonces, durante la jornada se trabajará sobre cinco ejes principales:

  • Empleo y autoempleo: análisis de oportunidades y tendencias del mercado
  • Emprendedurismo: cómo identificar, validar y desarrollar ideas de negocio
  • Financiamiento: opciones y estrategias para conseguir capital inicial
  • Plan de negocios: estructura, objetivos y proyección de un emprendimiento
  • Marketing digital y redes sociales: herramientas para visibilizar y posicionar productos o servicios

Más que una capacitación, una red de oportunidades en Godoy Cruz

Además de los contenidos teóricos y prácticos, el encuentro busca facilitar el acceso a contactos, redes y fuentes de información. De manera tal que, se fortalezcan los vínculos entre los participantes, generando nuevas oportunidades de colaboración y crecimiento.

Requisitos e inscripciones en el Municipio de Godoy Cruz

Para participar es necesario ser mayor de 18 años y tener domicilio legal en Godoy Cruz. Así, quienes desean inscribirse deberán hacerlo a través del formulario en este enlace

Cabe destacar que, el cupo es limitado y las personas seleccionadas serán notificadas por WhatsApp.

Informes y contacto en Godoy Cruz

  • Dirección de Educación y Capacitación Laboral
  • Teléfono: 4429360 / 4429361
  • Whatsapp: 2613068525
