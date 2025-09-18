Irónico

Manuel Adorni: "Para aplicar la ley de financiamiento universitario los diputados deberían dejar de cobrar"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, chicaneó a los legisladores tras el rechazo al veto de la Ley de Financiamiento Universitario.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, chicaneó a los diputados tras el rechazo a los vetos del presidente.&nbsp;

Claramente molesto, chicaneó a los legisladores y propuso costear los fondos para las universidades con reducción de sueldos de los legisladores, aumento del IVA o la suspensión de planes sociales.

Manuel Adorni, irónico

Manuel Adorni dijo que "para poder aplicar la ley de financiamiento universitario los diputados deberían dejar de cobrar sus sueldos por cuatro meses", luego de que la Cámara baja haya rechazado el veto.

" El Presidente (Javier Milei) planteó responsabilidad y el Congreso respondió con demagogia, parece que no importa el esfuerzo de la gente para sostener el equilibrio fiscal y entrar en camino de una Argentina distinta, diferente, con crecimiento y futuro", sostuvo Manuel Adorni en su conferencia de prensa desde Casa Rosada.

Luego hizo una serie de comparaciones y le lanzó una chicana a los legisladores. "El monto anual de la ley de financiamiento universitario es de 1.9 billones de pesos. Pensemos por un momento si queremos financiarlo con otras partidas, como se sugiere, deberíamos por ejemplo suspender el presupuesto total del Poder Legislativo por cuatro meses. Hay que ver si los diputados y senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo durante este tiempo, cuatro meses para financiar esta ley que propusieron rechazando el veto", planteó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sitioandinomza/status/1968685756911604114&partner=&hide_thread=false

Adorni dio este jueves la segunda conferencia de prensa de la semana, luego de discontinuar los contactos públicos con la prensa desde fines de agosto, tras otra dura derrota del Gobierno en Diputados y en la previa de que el Senado inicie el debate para voltear también el veto a los ATN.

En ese sentido, el presidente Milei ya había salido al cruce de los opositores dialoguistas que aportaron sus votos para rechazar los vetos en Diputados. “Votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos”, cuestionó en un posteo en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1968650052970205680&partner=&hide_thread=false

