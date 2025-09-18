Gobierno Nacional

Qué dijo Guillermo Francos sobre los rechazos del Congreso a los vetos de Milei

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a los golpes del Parlamento al Gobierno Nacional, en medio de un evento de empresarios de Coninagro.

Por Sitio Andino Política

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la 8va edición del Congreso de Coninagro, le respondió a los gobernadores que le reclaman al Gobierno Nacional una mayor distribución de fondos a las provincias y se expresó sobre el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei por parte de los legisladores.

El funcionario participó este jueves del tradicional evento de la Confederación Intercoperativa Agrocupecuaria en Buenos Aires, en medio de un contexto difícil para la gestión de Milei, con sanciones adversas del Congreso de la Nación, sospechas de corrupción y malos resultados electorales de sus candidatos en distintos distritos antes de los comicios nacionales.

Fondos a las provincias

Al ser consultado por el reclamo de los mandatarios provinciales para que envíen fondos para obras, Francos afirmó: "Los gobernadores reclaman pero el Gobierno Nacional no puede resolver en un año y ocho meses los problemas de infraestructura de hace años. Le piden al Gobierno que hereda una situación de deficit y deuda escalofriantes. Solucionar todo eso y estabilizar la macroeconomía fueron los primeros pasos".

Recientemente, el Gobierno transfirió $12.500 millones a cuatro provincias. Las beneficiadas fueron Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco, según los datos de la consultora Politikon Chaco.

El Congreso Nacional contra los vetos de Javier Milei

La Cámara de Diputados le dio otro duro revés al gobierno de Javier Milei al rechazar los vetos totales a las leyes de financiamiento a las universidades públicas y de emergencia pediátrica, conocida como Ley Garrahan. En tanto, el Senado este jueves fijó una sesión para tratar el veto al reparto de los ATN.

"Tenemos diferencias con la mayoría de los legisladores, tenemos una minoría parlamentaria. Es cosa rara que aparezca una personalidad como la de Milei que irrumpe en la presidencia. El Congreso primero entró en estado de shock y observación, y ahora ataca sus políticas".

Guillermo Francos, sobre las elecciones 2025

De cara a las elecciones de octubre, y tras la derrota libertaria en la Provincia de Buenos Aires, Francos declaró: "Creemos que en las elecciones nacionales vamos a tener buen resultado, la gente va apoyar estos cambios que estamos haciendo en la economía, en sacar gente de la pobreza, en contra del delito. Hay muchos resultados del Gobierno Nacional que van a ser tenidos en cuenta".

El mensaje de Guillermo Francos a los productores de Coninagro

En el Congreso de Coninagro, el jefe de Gabinete les dijo a los empresarios presentes: "Hemos hecho esfuerzos para apoyar al sector productivo de la Argentina. Durante nuestro Gobierno incrementamos la producción agroindustrial, este resultado tiene que ver con las medidas que tomamos de desregular y bajar impuestos. Avanzamos mucho durante este año y ocho meses de Gobierno".

"Hoy el país se encuentra en una encrucijada, pero estamos convencidos de que el equilibrio fiscal es lo que va a permitir al país desarrollarse y aumentar la producción. Les transmito un mensaje de optimismo, este Gobierno sabe a donde va”, agregó.

