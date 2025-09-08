Lo que falta

Guillermo Francos pidió autocrítica tras la derrota de Milei en Buenos Aires

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos se refirió a la situación en la que quedó el oficialismo tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

Francos remarcó que, aunque el oficialismo está convencido de que el equilibrio fiscal es la base del crecimiento económico, existe un problema clave: cómo trasladar los logros de la macroeconomía a la microeconomía, es decir, a la vida cotidiana de los argentinos.

El jefe de Gabinete adelantó que el Gobierno hará un análisis profundo de la situación con el objetivo de revertir el resultado electoral en octubre. Destacó que la elección nacional será decisiva para obtener la mayoría necesaria en el Congreso y avanzar con las reformas estructurales que impulsa el presidente Javier Milei.

Para Francos, existe un problema clave: c&oacute;mo trasladar los logros de la macroeconom&iacute;a a la microeconom&iacute;a

Reformas pendientes en el Congreso

Entre los temas prioritarios, Francos mencionó la reforma laboral y la reforma tributaria, al advertir que son claves para mejorar la competitividad de las empresas argentinas. Según el funcionario, sin esos cambios la economía seguirá retrasada frente a las demandas sociales y productivas.

El funcionario recordó que la Argentina cerró 2023 con un déficit fiscal y financiero de 15 puntos del PBI, lo que consideró un problema grave que el Gobierno busca corregir rápidamente. En este sentido, defendió la postura del ministro de Economía, Luis Caputo, de no modificar el rumbo económico y sostener el equilibrio fiscal para evitar un nuevo brote inflacionario.

La macroeconomía debe llegar al “metro cuadrado” de la gente

Finalmente, Francos subrayó la necesidad de que los avances macroeconómicos se reflejen en la vida diaria. “Podemos mostrar que la economía crece al 7% u 8%, pero si eso no impacta en la gente, genera desconfianza”, advirtió, marcando la importancia de que los resultados se traduzcan en mejoras concretas para la población. Fuente: NA

