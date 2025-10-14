Mendoza y su Presupuesto: obra pública y déficit, el análisis de una consultora mendocina.

El proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2026, presentado por el Ejecutivo de Mendoza, se basa sobre los supuestos macroeconómicos nacionales (Producto Bruto Interno, Índice de Precios al Consumidor y Tipo de cambio) que postula el Gobierno central. Sin embargo, la propuesta provincial plantea de inicio una complejidad financiera evidente: la proyección de un resultado financiero negativo, es decir, un déficit. Así lo define el economista Dante Moreno, asesor legislativo y titular de la Consultora LEBAC.
Según Moreno, en el detallado análisis que difundió en las últimas horas, la estructura global del presupuesto mendocino para 2026 refleja un incremento nominal del 27,3% en los recursos reales, mientras que las erogaciones reales exhiben un aumento del 42,0%. Esta disparidad entre ingresos y egresos totales —los primeros calculados en $5.644.247 millones y los segundos en $6.292.801 millones— determina un desequilibrio de $648.554 millones. Este monto negativo es equivalente al 11,5% de los ingresos totales proyectados.
El análisis pormenorizado de las cuentas sugiere que la explicación de este desequilibrio está directamente asociada al crecimiento de las erogaciones de capital. Comparativamente con el presupuesto 2025, el gasto de capital se incrementará en un 73,4%.
Lo interesante de esta expansión es que se encuentra apalancada exclusivamente por la obra pública, que registra un aumento del 214,1%, en tanto que el resto de los ítems que integran este segmento registran una caída promedio conjunta del 55,5%.
El trabajo destaca que las erogaciones de capital representan el 13,88% del total de Erogaciones Reales. Dentro de este segmento, el rubro “Trabajos Públicos” registra una participación mayoritaria del 81,38% en los egresos de capital y un 11,29% en las erogaciones totales. Este rubro tiene asignado un monto de $710.864 millones. En cuanto al financiamiento de dicha inversión, el 22,56% proviene de Rentas Generales, mientras que el 77,44% restante se sufraga mediante Fondos Afectados.
image
Victor Fayad, el ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, durante la presentación del presupuesto en la Legislatura provincial
Estructura de Ingresos y el Peso de la Deuda
En la composición de los recursos, los corrientes alcanzarán los $5.633.429 millones, de los cuales se prevé que el 52,40% sean de origen nacional y el 47,60% de origen provincial. Dentro de los recursos propios, los ingresos tributarios y no tributarios aportan el 28,84% y el 18,77% de los recursos corrientes, respectivamente. Cabe destacar que el incremento de recaudación por tributos provinciales proyectado supera significativamente el IPC nacional previsto por el Gobierno central (25,4% frente a 10,1%). Específicamente, los impuestos “Automotor” e “Inmobiliario” registran alzas proyectadas del 33,5% y 53,7%, respectivamente.
La combinación del déficit presupuestario y el pago de la deuda consolidada mendocina genera una necesidad de financiamiento de $1.003.165 millones. Para cubrir esta necesidad, las fuentes de financiamiento postulan una participación preponderante del Fideicomiso Fondos de Resarcimiento, con un 49,46% ($496.190 millones). Adicionalmente, se prevé la aplicación del Art. 41 del Proyecto de Ley de Presupuesto 2026, que habilita operaciones de crédito público para reestructurar o refinanciar la deuda por un importe de $354.040 millones (35,29%). El informe destaca que estos dos mecanismos suman conjuntamente el 84,75% del total del financiamiento, sugiriendo que la administración provincial busca reducir su dependencia del mercado de deuda público/privado.
En el rubro de Erogaciones Corrientes, que representan el 86,12% del total real de egresos, el gasto de “Personal” concentra una participación del 45,79%. Aunque los fondos proyectados para salarios en 2026 son un 39,5% superiores a 2025, la planta de personal se reducirá, tanto en el segmento permanente (4,9% menos, 3.843 agentes) como en el temporario (4,1% menos, 121 agentes). Otro aspecto crucial es el desembolso por intereses de la deuda, que asciende a $108.895 millones, representando un incremento del 85,8% respecto al valor presupuestado en 2025.
El Plan de Inversión y las Jurisdicciones
El Plan de Inversión en Infraestructura (PII) totaliza $718.863 millones. De este monto, el 85,1% ($611.806 millones) se asigna al Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. Dentro de los proyectos específicos, la inversión más significativa es la destinada al tren de cercanías del Este, con $164.651 millones, lo que representa el 22,90% del PII.
En lo referente al gasto institucional, el Ministerio de Educación, Cultura, Infancia y DGE representa el 25,3% del gasto total por jurisdicción. Sin embargo, al igual que los demás poderes (Legislativo, Judicial y Tribunal de Cuentas), un alto porcentaje de sus erogaciones se destina al gasto en personal (73,32% en Educación; 93,64% en Legislativo; 91,97% en Judicial).
El trabajo destaca que, en esencia, el Presupuesto 2026 de Mendoza expone la profundización de una visión política y estratégica iniciada en 2016, que opta por un fuerte impulso a la inversión en infraestructura, aun a costa de generar un déficit financiero significativo, dentro de un prolongado contexto macroeconómico restrictivo.