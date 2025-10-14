Mendoza y su Presupuesto: obra pública y déficit, el análisis de una consultora mendocina.

El proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2026 , presentado por el Ejecutivo de Mendoza , se basa sobre los supuestos macroeconómicos nacionales ( Producto Bruto Interno , Índice de Precios al Consumidor y Tipo de cambio ) que postula el Gobierno central . Sin embargo, la propuesta provincial plantea de inicio una complejidad financiera evidente : la proyección de un resultado financiero negativo , es decir, un déficit . Así lo define el economista Dante Moreno , asesor legislativo y titular de la Consultora LEBAC .

Según Moreno, en el detallado análisis que difundió en las últimas horas, la estructura global del presupuesto mendocino para 2026 refleja un incremento nominal del 27,3% en los recursos reales, mientras que las erogaciones reales exhiben un aumento del 42,0% . Esta disparidad entre ingresos y egresos totales —los primeros calculados en $5.644.247 millones y los segundos en $6.292.801 millones — determina un desequilibrio de $648.554 millones . Este monto negativo es equivalente al 11,5% de los ingresos totales proyectados .

El análisis pormenorizado de las cuentas sugiere que la explicación de este desequilibrio está directamente asociada al crecimiento de las erogaciones de capital . Comparativamente con el presupuesto 2025, el gasto de capital se incrementará en un 73,4% .

Lo interesante de esta expansión es que se encuentra apalancada exclusivamente por la obra pública , que registra un aumento del 214,1% , en tanto que el resto de los ítems que integran este segmento registran una caída promedio conjunta del 55,5% .

El trabajo destaca que las erogaciones de capital representan el 13,88% del total de Erogaciones Reales. Dentro de este segmento, el rubro “Trabajos Públicos” registra una participación mayoritaria del 81,38% en los egresos de capital y un 11,29% en las erogaciones totales. Este rubro tiene asignado un monto de $710.864 millones. En cuanto al financiamiento de dicha inversión, el 22,56% proviene de Rentas Generales, mientras que el 77,44% restante se sufraga mediante Fondos Afectados.

image Victor Fayad, el ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, durante la presentación del presupuesto en la Legislatura provincial

Estructura de Ingresos y el Peso de la Deuda

En la composición de los recursos, los corrientes alcanzarán los $5.633.429 millones, de los cuales se prevé que el 52,40% sean de origen nacional y el 47,60% de origen provincial. Dentro de los recursos propios, los ingresos tributarios y no tributarios aportan el 28,84% y el 18,77% de los recursos corrientes, respectivamente. Cabe destacar que el incremento de recaudación por tributos provinciales proyectado supera significativamente el IPC nacional previsto por el Gobierno central (25,4% frente a 10,1%). Específicamente, los impuestos “Automotor” e “Inmobiliario” registran alzas proyectadas del 33,5% y 53,7%, respectivamente.

La combinación del déficit presupuestario y el pago de la deuda consolidada mendocina genera una necesidad de financiamiento de $1.003.165 millones. Para cubrir esta necesidad, las fuentes de financiamiento postulan una participación preponderante del Fideicomiso Fondos de Resarcimiento, con un 49,46% ($496.190 millones). Adicionalmente, se prevé la aplicación del Art. 41 del Proyecto de Ley de Presupuesto 2026, que habilita operaciones de crédito público para reestructurar o refinanciar la deuda por un importe de $354.040 millones (35,29%). El informe destaca que estos dos mecanismos suman conjuntamente el 84,75% del total del financiamiento, sugiriendo que la administración provincial busca reducir su dependencia del mercado de deuda público/privado.

En el rubro de Erogaciones Corrientes, que representan el 86,12% del total real de egresos, el gasto de “Personal” concentra una participación del 45,79%. Aunque los fondos proyectados para salarios en 2026 son un 39,5% superiores a 2025, la planta de personal se reducirá, tanto en el segmento permanente (4,9% menos, 3.843 agentes) como en el temporario (4,1% menos, 121 agentes). Otro aspecto crucial es el desembolso por intereses de la deuda, que asciende a $108.895 millones, representando un incremento del 85,8% respecto al valor presupuestado en 2025.

El Plan de Inversión y las Jurisdicciones

El Plan de Inversión en Infraestructura (PII) totaliza $718.863 millones. De este monto, el 85,1% ($611.806 millones) se asigna al Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. Dentro de los proyectos específicos, la inversión más significativa es la destinada al tren de cercanías del Este, con $164.651 millones, lo que representa el 22,90% del PII.

En lo referente al gasto institucional, el Ministerio de Educación, Cultura, Infancia y DGE representa el 25,3% del gasto total por jurisdicción. Sin embargo, al igual que los demás poderes (Legislativo, Judicial y Tribunal de Cuentas), un alto porcentaje de sus erogaciones se destina al gasto en personal (73,32% en Educación; 93,64% en Legislativo; 91,97% en Judicial).

El trabajo destaca que, en esencia, el Presupuesto 2026 de Mendoza expone la profundización de una visión política y estratégica iniciada en 2016, que opta por un fuerte impulso a la inversión en infraestructura, aun a costa de generar un déficit financiero significativo, dentro de un prolongado contexto macroeconómico restrictivo.