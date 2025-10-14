Minería: Mendoza, Catamarca, Salta, La Rioja y Jujuy avanzan en una agenda común minera

En un paso hacia la integración regional en minería , se conformó oficialmente la Mesa de Empresas y Sociedades Mineras Provinciales , un espacio de cooperación que reúne a compañías estatales de Mendoza, Catamarca, Salta, La Rioja y Jujuy . El encuentro se desarrolló en el Nodo Tecnológico de Catamarca y contó con la presencia de representantes de cada provincia, además del ministro de Minería local, Marcelo Murúa .

El acuerdo, suscripto por Cristian Azar (Impulsa Mendoza Sostenible S.A.), Hugo Moya (CAMYEN S.E., Catamarca), Javier Montero (REMSa S.A., Salta), Walter Gómez (EMSE S.E., La Rioja) y Exequiel Lello (JEMSE S.E., Jujuy), marca la creación de un ámbito permanente destinado a fortalecer las capacidades institucionales, operativas y estratégicas de las empresas provinciales.

El objetivo central de la Mesa es sumar escala, compartir recursos estratégicos y consolidar una agenda común que permita a las provincias del Norte y Cuyo incrementar su protagonismo en el desarrollo minero nacional. En este sentido, se acordó avanzar en la creación de una plataforma común para la promoción de proyectos y licitaciones, la cooperación técnica entre empresas con identidad minera compartida y la representación conjunta en foros nacionales e internacionales .

La iniciativa surge en un contexto en el que las jurisdicciones productoras buscan mayor articulación interprovincial , con el fin de generar sinergias institucionales y operativas que potencien su competitividad y capacidad de gestión ante inversores y organismos multilaterales.

image Los funcionarios firmantes del nacimiento de la nueva mesa regional para fortalecer e impulsar la minería

Participación de organismos internacionales

En el marco de la jornada se desarrolló el taller “Hoja de Ruta para el fortalecimiento de la Gobernanza de las empresas públicas mineras”, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la fundación Fundar. Allí, el director de Fundar, Carlos Freytes, y Pamela Morales, consultora de la División de Energía del BID, presentaron los principales ejes de trabajo que acompañarán a la Mesa, con foco en la promoción de inversiones y el acceso al financiamiento.

El acuerdo contempla además compromisos de asistencia mutua, intercambio de información técnica y coordinación de acciones en áreas de interés común. Entre ellos, la posibilidad de celebrar convenios para la provisión cruzada de servicios técnicos, logísticos o geológicos, así como la colaboración con universidades y centros tecnológicos para incorporar innovación y valor agregado a los procesos mineros.

Hacia una voz unificada del sector

La conformación de esta Mesa representa un nuevo paso en la consolidación de políticas mineras provinciales articuladas, complementando experiencias previas como la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, de las cuales Mendoza también forma parte.

El presidente de EMSE La Rioja, Walter Gómez, destacó que “la integración de La Rioja a esta mesa es un paso fundamental para fortalecer la cooperación interprovincial, compartir conocimientos y recursos, y posicionar a la provincia de manera más competitiva en el escenario nacional e internacional”.

De esta manera, las provincias participantes buscan no solo fortalecer su posición en el mapa minero argentino, sino también proyectar una estrategia común de desarrollo sostenible que promueva la inversión responsable y el impacto positivo en los territorios donde la minería se desarrolla.