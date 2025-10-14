El Banco Nación mejoró sus tasas de depósito a plazo fijo: cómo podés aprovecharlo

En un escenario económico incierto, los argentinos buscan formas de hacer rendir su dinero, ya sea comprando dólares o aprovechando los rendimientos de aplicaciones financieras. El depósito a plazo fijo es una de las opciones más tradicionales y seguras, por lo que sigue siendo una de las preferidas por los ahorristas convencionales.

En este marco, el Banco de la Nación Argentina volvió a aumentar su Tasa Nominal Anual (TNA), consolidando al plazo fijo como una alternativa confiable para quienes buscan rendimiento sin asumir riesgos elevados. Con la actualización, el rendimiento mensual mejora tanto en la versión presencial como en la modalidad electrónica.

deposito a plazo fijo plata dinero El plazo fijo sigue siendo una opción para quienes buscan ganar un extra Cuánto se puede ganar con $1.000.000 en Banco Nación La ganancia dependerá del método de contratación, ya que la TNA varía según si el depósito se realiza presencialmente o de manera digital:

Depósito presencial: la TNA es del 34%, generando un interés de $27.945,21 en 30 días. Así, al finalizar el período, el monto total asciende a $1.027.945,21 .

la TNA es del 34%, generando un interés de $27.945,21 en 30 días. Así, al finalizar el período, el monto total asciende a . Depósito digital (app o home banking): la TNA sube al 41%, lo que se traduce en una ganancia de $33.698,63 a 30 días. El total que recibiría el cliente es de $1.033.698,63. Tasa Efectiva Anual (TEA) El Banco Nación mantiene la TEA en 39,84% para depósitos presenciales y 49,67% para electrónicos. Esto significa que la rentabilidad se incrementa aún más si se renueva el plazo fijo cada mes durante un año completo.

Dado que el país atraviesa un contexto donde el dólar y la inflación siguen presionando los ahorros, el ajuste de tasas del Banco Nación resulta ideal para quienes buscan un rendimiento atractivo sin asumir riesgos elevados/ Ámbito Financiero