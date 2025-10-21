21 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Sabor con historia

Maipú fue declarada Capital del Aceto Balsámico: orgullo mendocino con sabor a Módena

El departamento mendocino sumó un nuevo hito gourmet que combina historia, turismo y pasión por los sabores auténticos.

Una distinción con aroma a madera: Maipú, Capital del Aceto Balsámico

Una distinción con aroma a madera: Maipú, Capital del Aceto Balsámico

Por Sitio Andino Departamentales

El departamento de Maipú sumó un nuevo capítulo a su tradición gastronómica y vitivinícola: fue oficialmente declarado “Capital del Aceto Balsámico”, en reconocimiento a la presencia de los únicos dos establecimientos del país que elaboran este producto bajo el método tradicional de Módena, Italia.

La iniciativa fue aprobada por el Honorable Concejo Deliberante mediante la Ordenanza N.º 7651, sancionada el 20 de marzo de 2025 y publicada este martes en el Boletín Oficial, y busca posicionar al departamento como referente nacional e internacional en la producción artesanal de este condimento gourmet.

Lee además
El Papa Francisco, honrado en Maipú: el Teatro Griego del Parque Metropolitano llevará su nombre.
Homenaje

El Papa Francisco, honrado en Maipú: el Teatro Griego del Parque Metropolitano llevará su nombre
Importante robo en un negocio de Maipú. 
los ladrones escaparon

Robo en Maipú: asaltaron una quiniela y se llevaron la recaudación

Maipú no solo es la cuna del Malbec y el Olivo, ahora también es pionera en el aceto balsámico, un producto que combina tradición, calidad y pasión mendocina”, destacó la presidenta del Concejo, Yamila Cerezo, durante la votación del proyecto.

El legado de un sabor único

El aceto balsámico, originario de la región italiana de Módena, se elabora a partir de la reducción del mosto de uva y su envejecimiento en barricas de distintas maderas, lo que le otorga su sabor inconfundible y aroma intenso. Es un producto natural, sin conservantes ni colorantes, que mejora con el tiempo, al igual que el vino.

En Argentina, su producción ha sido históricamente limitada, pero el auge de la gastronomía gourmet impulsó su demanda. En ese contexto, Maipú se convirtió en el epicentro de una pequeña revolución culinaria.

image

Los pioneros del aceto mendocino

El enólogo Gabriel Guardia fue el primero en producir aceto balsámico con el método tradicional italiano en la Bodega Laur, y luego continuó con su propio emprendimiento, Corazón del Lunlunta. Ambas acetaias —nombre con el que se conocen las bodegas productoras de aceto— posicionaron a Maipú como un caso único en toda Latinoamérica.

El aceto no es solo un condimento, es cultura líquida, es el resultado de años de paciencia, madera y uva”, explicó Guardia. “Poder producirlo en Mendoza, con nuestra identidad, es una forma de honrar la tradición italiana desde los Andes”, agregó.

Turismo, capacitación y nuevos circuitos gourmet

La ordenanza instruye al municipio a desarrollar acciones para difundir y promover el aceto balsámico como parte del patrimonio gastronómico de Maipú. Entre las medidas, se prevé la creación de capacitaciones en la Escuela de Oficios Municipal, la organización de ferias y degustaciones, y la inclusión del aceto en los circuitos turísticos junto a bodegas y restaurantes locales.

Además, se implementarán campañas de promoción nacional e internacional, con el objetivo de fortalecer la identidad gastronómica del departamento y atraer a visitantes interesados en el turismo enológico y gourmet.

Una declaración con proyección internacional

La presidenta del Concejo, Yamila Cerezo, subrayó que esta distinción “reconoce la innovación de los productores maipucinos y consolida al departamento como un punto estratégico del turismo gastronómico argentino”.

Por su parte, desde el sector privado coincidieron en que la iniciativa “marca un antes y un después en la diversificación de la producción local” y abre una nueva etapa para la marca Maipú en el mundo.

Con esta declaración, Maipú suma el aceto balsámico a su legado de vino y aceite de oliva, consolidándose como un verdadero emblema del sabor mendocino.

Temas
Seguí leyendo

Balonmano en Mendoza: un deporte en ascenso y que exporta a los mejores jugadores

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Maipú en octubre 2025

Nacional A balonmano: UNCuyo y Maipú arrancaron con derrotas en Córdoba

Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

Dónde voto en Maipú Mendoza: consultá el padrón electoral

Se quedó dormido al volante, chocó a otro vehículo en Maipú y dejó a un joven herido

Un simulacro de juicio por jurado en General Alvear buscó generar reflexión entre los jóvenes

Implementan en General Alvear un sistema para evitar la caída del cabello durante la quimioterapia

LO QUE SE LEE AHORA
El sancarlino pasó por el Sur y dejó definiciones políticas. video
Elecciones 2025

Jorge Difonso: "Cornejo eligió a Milei y dejó afuera a los mendocinos"

Las Más Leídas

Alerta del Ministerio Público Fiscal por una nueva modalidad de estafa. 
advertencia

Cómo funciona la nueva estafa virtual en Mendoza

El 3 de octubre, una nueva inspección en Cacheuta comprobó que la empresa había retomad la actividad
Operaba en Guaymallén y Luján

Suspenden una planta de ladrillos en Mendoza por irregularidades ambientales

La ministra de Seguridad firmó la resolución tras la condena contra el efectivo de la Policía de Mendoza. 
decisión oficial

Echaron a un Subcomisario de la Policía de Mendoza por un falso allanamiento

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Los tres acusados del juicio que intenta esclarecer el homicidio de Luciano Gómez. 
caso luciano gómez

Impactantes testimonios en el inicio del juicio por el homicidio de un joven en San Rafael

Te Puede Interesar

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: hubo mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general

Por Natalia Mantineo
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
La Cámara Nacional Electoral ordenó que los resultados de los comicios se informen por distritos
decisión

La Cámara Nacional Electoral ordenó que los resultados de los comicios se informen por distritos

Por Sitio Andino Política