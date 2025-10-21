Maipú fue declarada Capital del Aceto Balsámico: orgullo mendocino con sabor a Módena

El departamento de Maipú sumó un nuevo capítulo a su tradición gastronómica y vitivinícola: fue oficialmente declarado “Capital del Aceto Balsámico” , en reconocimiento a la presencia de los únicos dos establecimientos del país que elaboran este producto bajo el método tradicional de Módena, Italia .

La iniciativa fue aprobada por el Honorable Concejo Deliberante mediante la Ordenanza N.º 7651 , sancionada el 20 de marzo de 2025 y publicada este martes en el Boletín Oficial, y busca posicionar al departamento como referente nacional e internacional en la producción artesanal de este condimento gourmet.

“ Maipú no solo es la cuna del Malbec y el Olivo, ahora también es pionera en el aceto balsámico , un producto que combina tradición, calidad y pasión mendocina”, destacó la presidenta del Concejo, Yamila Cerezo , durante la votación del proyecto.

El aceto balsámico , originario de la región italiana de Módena , se elabora a partir de la reducción del mosto de uva y su envejecimiento en barricas de distintas maderas, lo que le otorga su sabor inconfundible y aroma intenso . Es un producto natural, sin conservantes ni colorantes , que mejora con el tiempo , al igual que el vino.

En Argentina, su producción ha sido históricamente limitada, pero el auge de la gastronomía gourmet impulsó su demanda. En ese contexto, Maipú se convirtió en el epicentro de una pequeña revolución culinaria.

Los pioneros del aceto mendocino

El enólogo Gabriel Guardia fue el primero en producir aceto balsámico con el método tradicional italiano en la Bodega Laur, y luego continuó con su propio emprendimiento, Corazón del Lunlunta. Ambas acetaias —nombre con el que se conocen las bodegas productoras de aceto— posicionaron a Maipú como un caso único en toda Latinoamérica.

“El aceto no es solo un condimento, es cultura líquida, es el resultado de años de paciencia, madera y uva”, explicó Guardia. “Poder producirlo en Mendoza, con nuestra identidad, es una forma de honrar la tradición italiana desde los Andes”, agregó.

Turismo, capacitación y nuevos circuitos gourmet

La ordenanza instruye al municipio a desarrollar acciones para difundir y promover el aceto balsámico como parte del patrimonio gastronómico de Maipú. Entre las medidas, se prevé la creación de capacitaciones en la Escuela de Oficios Municipal, la organización de ferias y degustaciones, y la inclusión del aceto en los circuitos turísticos junto a bodegas y restaurantes locales.

Además, se implementarán campañas de promoción nacional e internacional, con el objetivo de fortalecer la identidad gastronómica del departamento y atraer a visitantes interesados en el turismo enológico y gourmet.

Una declaración con proyección internacional

La presidenta del Concejo, Yamila Cerezo, subrayó que esta distinción “reconoce la innovación de los productores maipucinos y consolida al departamento como un punto estratégico del turismo gastronómico argentino”.

Por su parte, desde el sector privado coincidieron en que la iniciativa “marca un antes y un después en la diversificación de la producción local” y abre una nueva etapa para la marca Maipú en el mundo.

Con esta declaración, Maipú suma el aceto balsámico a su legado de vino y aceite de oliva, consolidándose como un verdadero emblema del sabor mendocino.