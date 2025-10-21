El Papa Francisco, honrado en Maipú: el Teatro Griego del Parque Metropolitano llevará su nombre.

El Teatro Griego ubicado en el Parque Metropolitano Sur de Maipú pasará a llamarse "Teatro Griego Papa Francisco " . Así lo dispuso el Honorable Concejo Deliberante del departamento a través de la Ordenanza N° 7676, sancionada el pasado 24 de abril de 2025.

La medida surge como un homenaje a la figura de Jorge Bergoglio, el primer Papa Americano, quien falleció pocos días antes, el 21 de abril. La iniciativa había sido impulsada previamente por el Intendente Municipal, quien firmó el Decreto N° 391/2025 el 22 de abril.

Según se detalla en los considerandos de la Ordenanza, la designación busca honrar la vida, el Papado y el legado de Francisco, destacando su compromiso con la austeridad, la justicia social, la cercanía con los jóvenes y excluidos, y la lucha por la paz mundial .

El cuerpo legislativo maipucino consideró que nombrar al Teatro Griego —un sitio de gran importancia y orgullo para los maipucinos donde se realizan numerosos eventos y festividades— es la forma más adecuada de rendir tributo al Sumo Pontífice, quien puso a la Argentina en una posición destacada a nivel global.

image.png La finalidad de la ordenanza es honrar la vida y obra del Pontífice.

Papa Francisco, el homenaje: detalles de la ordenanza

La Ordenanza N° 7676 aprueba el decreto municipal y dispone la denominación oficial del espacio. Además, instruye a la Secretaría de Infraestructura y Servicios a que se coloque la cartelería correspondiente con el nuevo nombre: "Teatro Griego Papa Francisco".

De esta manera, Maipú se suma a los homenajes realizados en distintos puntos de la provincia y el país para recordar la figura del líder de la Iglesia Católica que ejerció su pontificado por poco más de 12 años, marcando una etapa de reformas y una "Iglesia de puertas abiertas".