21 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Homenaje

El Papa Francisco, honrado en Maipú: el Teatro Griego del Parque Metropolitano llevará su nombre

El Concejo Deliberante aprobó por Ordenanza la designación del espacio cultural en honor al Papa Francisco, tras su fallecimiento el pasado 21 de abril de 2025.

El Papa Francisco, honrado en Maipú: el Teatro Griego del Parque Metropolitano llevará su nombre.

El Papa Francisco, honrado en Maipú: el Teatro Griego del Parque Metropolitano llevará su nombre.

Por Sitio Andino Departamentales

El Teatro Griego ubicado en el Parque Metropolitano Sur de Maipú pasará a llamarse "Teatro Griego Papa Francisco". Así lo dispuso el Honorable Concejo Deliberante del departamento a través de la Ordenanza N° 7676, sancionada el pasado 24 de abril de 2025.

La medida surge como un homenaje a la figura de Jorge Bergoglio, el primer Papa Americano, quien falleció pocos días antes, el 21 de abril. La iniciativa había sido impulsada previamente por el Intendente Municipal, quien firmó el Decreto N° 391/2025 el 22 de abril.

Lee además
Doce bodegas, dos noches y un mismo brindis: así será la nueva edición de la Peatonal del Vino.
El regreso de un clásico

La Ciudad de Mendoza se prepara para brindar: 12 bodegas y shows imperdibles en la Peatonal del Vino
tupungato se vistio de rosa para promover la concientizacion sobre el cancer de mama
Campaña de prevención

Tupungato se vistió de rosa para promover la concientización sobre el cáncer de mama
teatro griego metropolitano maipú

Maipú honra al Papa Francisco

Según se detalla en los considerandos de la Ordenanza, la designación busca honrar la vida, el Papado y el legado de Francisco, destacando su compromiso con la austeridad, la justicia social, la cercanía con los jóvenes y excluidos, y la lucha por la paz mundial.

El cuerpo legislativo maipucino consideró que nombrar al Teatro Griego —un sitio de gran importancia y orgullo para los maipucinos donde se realizan numerosos eventos y festividades— es la forma más adecuada de rendir tributo al Sumo Pontífice, quien puso a la Argentina en una posición destacada a nivel global.

image.png
La finalidad de la ordenanza es honrar la vida y obra del Pontífice.

La finalidad de la ordenanza es honrar la vida y obra del Pontífice.

Papa Francisco, el homenaje: detalles de la ordenanza

La Ordenanza N° 7676 aprueba el decreto municipal y dispone la denominación oficial del espacio. Además, instruye a la Secretaría de Infraestructura y Servicios a que se coloque la cartelería correspondiente con el nuevo nombre: "Teatro Griego Papa Francisco".

De esta manera, Maipú se suma a los homenajes realizados en distintos puntos de la provincia y el país para recordar la figura del líder de la Iglesia Católica que ejerció su pontificado por poco más de 12 años, marcando una etapa de reformas y una "Iglesia de puertas abiertas".

Temas
Seguí leyendo

Jorge Difonso: "Cornejo eligió a Milei y dejó afuera a los mendocinos"

Ramiro Labay deja esta noche la presidencia de la Cámara de Comercio de General Alvear

Hebe Casado participó en la inauguración de una pista educativa en San Rafael

Tunuyán homenajeó a las madres con espectáculos en vivo y artistas locales

"San Rafael, sus encantos y sus sabores": la feria que lleva al sur mendocino a Buenos Aires

Diego Costarelli acompañó el Festival "El Arte + Allá de la Escuela" en Godoy Cruz

Lavalle celebró su historia y su gente en el 228° aniversario del departamento

Nace Café Mundial: un homenaje a la memoria y los oficios que dieron forma a la Ciudad

LO QUE SE LEE AHORA
El sancarlino pasó por el Sur y dejó definiciones políticas. video
Elecciones 2025

Jorge Difonso: "Cornejo eligió a Milei y dejó afuera a los mendocinos"

Las Más Leídas

Escuela Pascual Iaccarini en San Rafael. video
85 años de historia

Una tradición que une generaciones en San Rafael estará de aniversario en octubre

El 3 de octubre, una nueva inspección en Cacheuta comprobó que la empresa había retomad la actividad
Operaba en Guaymallén y Luján

Suspenden una planta de ladrillos en Mendoza por irregularidades ambientales

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Los tres acusados del juicio que intenta esclarecer el homicidio de Luciano Gómez. 
caso luciano gómez

Impactantes testimonios en el inicio del juicio por el homicidio de un joven en San Rafael

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de octubre

Te Puede Interesar

Tembló en Chile y se sintió en Mendoza este martes 21 de octubre.
Dónde fue

Un fuerte sismo se sintió en Mendoza este martes

Por Sitio Andino Sociedad
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
¿Retenciones cómo garantía del rescate de los Estados Unidos? Tormenta política en puerta.
Rescate económico

¿Retenciones como garantía del rescate de los Estados Unidos? Tormenta política en puerta

Por Marcelo López Álvarez