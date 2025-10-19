Conducía alcoholizado por Luján de Cuyo, cruzó de carril y causó un choque: hay dos heridos

Accidente en Luján de Cuyo: uno de los heridos fue trasladado al Hospital Español, mientras que otro es asistido en el Lagomaggiore.

Por Celeste Funes







Un grave accidente vial se registró el sábado por la tarde en la Ruta Nacional 7, en Luján de Cuyo. Un Citroën C3 perdió el control, cruzó de carril e impactó de frente contra una Volkswagen Amarok, dejando dos personas heridas y un conductor alcoholizado.

Accidente vial en Ruta 7: fuerte colisión entre un Citroën y una Amarok deja heridos El siniestro vial tuvo lugar cerca de las 19:30 horas a la altura de Agua de las Avispas. Según las primeras pericias, el Citroën circulaba de oeste a este cuando perdió el dominio, cruzó al carril contrario e impactó contra la camioneta que venía en sentido opuesto. El choque fue de tal magnitud que fue necesario el trabajo de bomberos para liberar a los ocupantes del automóvil.

De acuerdo con fuentes oficiales, el accidente involucró a un Citroën C3, conducido por M.N.G. (30 años), y a una Volkswagen Amarok, al mando de G.B. (50 años). En ambos vehículos viajaban varios acompañantes.

Como consecuencia del siniestro, J.N.G. (34 años) sufrió una fractura de fémur y fue trasladado al Hospital Español, mientras que R.V.L. (30 años) fue derivada al Hospital Lagomaggiore con politraumatismos. Ambos viajaban en el Citroën. En tanto, los ocupantes de la Amarok —M.CC. (44), G.P.B. (20) y un menor de 17 años— no presentaron heridas de gravedad.

El test de alcoholemia practicado en el lugar arrojó 0.98 gramos de alcohol en sangre para el conductor del auto, mientras que el conductor de la Amarok registró 0.00 g/l. Personal de la Subcomisaría Ceresoli, bomberos voluntarios y médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trabajaron en la zona para asistir a las víctimas y despejar la vía, que permaneció parcialmente interrumpida durante las tareas de rescate y limpieza.