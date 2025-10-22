22 de octubre de 2025
San Rafael enciende el Calendario Oficial de la Vendimia con la fiesta de la Flor de la Vid

El festejo se realizará el 1 de noviembre en la bodega Iacarinni, en San Rafael. Formará parte de uno de los festejos oficiales de la Fiesta de la Vendimia.

San Rafael enciende el Calendario Oficial de la Vendimia con la fiesta de la Flor de la Vid.

La provincia de Mendoza se prepara para el primer gran evento del ciclo vendimial: la Fiesta Provincial de la Flor de la Vid. Esta celebración, instituida por ley provincial, marca oficialmente el inicio del calendario de la Fiesta de la Vendimia 2026. La celebración tendrá lugar el 1 de noviembre en San Rafael.

La jornada que se desarrollará en la bodega Iacarinni, congrega a productores, trabajadores, artistas y autoridades, y su significado radica en el momento clave del ciclo: la floración, cuando las flores de la vid anticipan los racimos que darán vida a los prestigiosos vinos de la provincia.

La Ley 9313 (2021) consolidó esta celebración como la apertura oficial del calendario vendimial.

El plato fuerte de la noche estará a cargo de dos figuras indiscutidas de la música argentina: el dúo Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale. Su espectáculo promete una fusión de rock nacional, tango, folclore y canción urbana, ofreciendo el marco emotivo y poético ideal para esta fiesta que conjuga cultura, fe y trabajo de la tierra.

Además del show principal, el gerente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, Alejandro Flores, destacó que la fiesta contará con la participación de veinte bodegas, ofreciendo degustaciones, acompañada por una variada oferta gastronómica local y música de DJ en vivo.

Énfasis en el federalismo y el 90° aniversario

La presentación oficial del evento se realizó este martes 21 de octubre en la Sala Elina Alba del Ministerio de Cultura y Turismo, con la presencia de la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, y el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, entre otras autoridades.

Gabriela Testa resaltó el valor que esta celebración, nacida hace 12 años, le otorga al calendario: “Esta Fiesta de la Flor de la Vid permite que San Rafael se sume, también, como una locación, de nuestra Fiesta Mayor, dándole un verdadero sentido federal a la Vendimia”.

Por su parte, Diego Gareca subrayó que con esta celebración se abre el fuego de la Fiesta Nacional de la Vendimia, en su aniversario 90”, anticipando que a lo largo de los próximos meses se realizarán diferentes anuncios que harán a la celebración de la edición más importante y antigua de la Argentina.

Para quienes deseen asistir, las entradas tienen un costo de $70.000 y pueden adquirirse en la sede de la Cámara de Comercio de San Rafael (Av. El Libertador 78), con la facilidad de pagar en 3 cuotas sin interés con BNA+.

