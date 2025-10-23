23 de octubre de 2025
{}
La nueva película de Netflix que explora los horrores de una guerra nuclear

Con una visión realista y aterradora de un hecho inimaginable, la nueva película de Netflix promete convertirse en un éxito, protagonizada por Idris Elba.

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Entre múltiples estrenos, muchos de ellos de relleno, pocas producciones de Netflix logran sobresalir por la calidad de su historia o ganarse el visto bueno de la crítica especializada. Ese es el caso de Una casa llena de dinamita, un film con una visión realista que plantea cómo se desarrollaría una guerra nuclear ante la duda y el miedo.

La película, con una duración superior a los 120 minutos y que llegará el próximo 24 de octubre, cuenta con un reparto de reconocidos actores, entre ellos el británico Idris Elba, y fue nominada al León de Oro en la 82.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Película - Netflix (1)
La película se estrena en Netflix el próximo 24 de octubre.

Netflix: de qué trata "Una casa llena de dinamita"

La trama se desarrolla en un escenario hipotético: un misil de origen desconocido es lanzado hacia Estados Unidos, y la Casa Blanca intenta controlar la situación bajo un estado de emergencia. A pesar de los esfuerzos y del trabajo a contrarreloj, las altas esferas del gobierno deben identificar al autor del ataque para evitar un conflicto global mediante una respuesta adecuada.

Una película que llega con buenas críticas

Tras dirigir Detroit: Zona de conflicto y varios cortometrajes destacados, Kathryn Bigelow imprime su visión cinematográfica sobre la dirección, algo que la crítica ha valorado en esta película de Netflix, considerándola uno de los mejores thrillers del 2025:

"Es un thriller crepitante y una llamada de atención contra la autocomplacencia.", dijo The Hollywood Reporter.

Para Deadline se trata de: "La urgente advertencia de Kathryn Bigelow a la humanidad es tan plausible que puede darte un susto de muerte".

"Este cuento con moraleja, explosivamente entretenido, sobre la respuesta del gobierno de EE.UU. a un ataque nuclear ficticio en sus instalaciones te arruinará el día. De nada.", remarcó el medio IndieWire.

Por último, el Diario El Mundo de España recalca el trabajo de dirección: "La directora se muestra tan resolutiva y enérgica como siempre en un pavoroso y soberbio thriller político".

Película - Netflix
Una casa llena de dinamita: la película que muchos califican una de las mejores del 2025.

Reparto de la película: quién es quién

  • Idris Elba: presidente de los Estados Unidos
  • Rebecca Ferguson: capitana Olivia Walker
  • Gabriel Basso: Jake Baerington, asesor adjunto de seguridad nacional
  • Jared Harris: Secretario de Defensa Reid Baker
  • Tracy Letts: general Anthony Brady
  • Anthony Ramos: mayor Daniel González.
  • Moses Ingram: Cathy Rogers
  • Jonah Hauer-King: teniente comandante Robert Reeves

Más de Idris Elba: en series y películas

  • En series:

1. Luther (2010-2019)

Un detective de Londres, John Luther, enfrenta casos complejos de asesinato mientras lidia con su propio pasado oscuro. La serie explora la delgada línea entre la justicia y la obsesión personal, con giros que desafían la moralidad y la ley.

2. Turn Up Charlie (2019)

Charlie, un DJ en apuros, recibe la oportunidad de redimirse cuando se convierte en niñero de la hija de un amigo famoso. Entre fiestas, problemas y relaciones familiares, Charlie intenta reconstruir su vida mientras enfrenta situaciones cómicas y emotivas.

3. Guerrilla (2017)

Ambientada en el Londres de los años 70, la serie sigue a una pareja que lucha por la justicia social a través de un movimiento de resistencia clandestino. Explora las tensiones políticas, raciales y personales en un periodo de agitación y represión.

  • En películas:

1. Beasts of No Nation (2015)

La historia sigue a Agu, un niño que se ve obligado a unirse a un grupo de soldados rebeldes en un país africano devastado por la guerra. La película retrata los horrores del conflicto y la pérdida de la inocencia, mostrando la brutalidad de la vida en medio del caos bélico.

2. No Good Deed (2014)

Un hombre escapa de la cárcel y se esconde en la casa de una mujer y sus hijos, lo que desata una serie de eventos de suspenso y peligro. La película combina tensión, acción y giros que ponen a prueba la valentía y la inteligencia de los personajes.

3. The Mountain Between Us (2017)

Después de un accidente aéreo en una zona remota y nevada, dos desconocidos deben unirse para sobrevivir. La película explora la lucha por la vida en condiciones extremas y cómo la adversidad puede unir a personas aparentemente incompatibles.

Tráiler de "Una casa llena de dinamita"

Embed - Una casa llena de dinamita | Avance oficial | Netflix

