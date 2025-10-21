¿Retenciones como garantía del rescate de los Estados Unidos? Tormenta política en puerta

El paquete de apoyo de 20.000 millones de dólares de bancos y entidades privadas promovido por el Tesoro estadounidense paralelo al swap confirmado ayer se encuentra estancado según los informes que llegan desde Washington , y las retenciones a las agroexportaciones se cuelan en la discusión.

Las entidades como el JPMorgan Chase , Bank of America y Goldman Sachs , a quienes Scott Bessent convocó para armar la operatoria paralela de rescate al Gobierno de Javier Milei , exigen para entrar en la operación garantías sólidas por parte de la Argentina para mitigar la alta exposición al riesgo soberano del país.

El foco del debate es un potencial préstamo o facilidad de crédito (repo) de 20.000 millones de dólares destinado a apuntalar la deuda soberana de Argentina . El informe, revelado inicialmente por The Wall Street Journal , subraya que la línea de crédito aún no ha sido finalizada y podría no materializarse si no se resuelve satisfactoriamente la cuestión de las garantías exigidas por los bancos . Los banqueros y directivos están a la espera de orientaciones precisas por parte del Tesoro norteamericano respecto a qué activos podría ofrecer Argentina como respaldo. La segunda alternativa para el consorcio de ayuda a Argentina sería que Washington garantizara la facilidad de crédito por su propia cuenta. Según el medio especializado estadounidense, Goldman Sachs ha manifestado que, si bien están dispuestos a facilitar capital en estas situaciones, lo harían si “ conviene al gobierno estadounidense ”.

La búsqueda de garantías ha puesto sobre la mesa activos argentinos de verdadero valor , entre los que se destacan la petrolera estatal YPF y el Banco Nación . Sin embargo, la utilización de YPF o el Banco Nación como garantía se considera una movida de altísimo riesgo político y legal , e imposible políticamente para el gobierno de Javier Milei .

Sin contar que YPF ya es centro de un litigio en los tribunales norteamericanos.

La disputa por las garantías y el campo argentino

La complejidad de la operación es inusual. Aunque históricamente son los bancos quienes organizan este tipo de mecanismos de rescate, en esta ocasión el Tesoro ha estado controlando el paquete más amplio, haciendo sentir a los bancos que no pueden proceder sin el respaldo explícito de Washington. Un portavoz del Tesoro norteamericano confirmó que las conversaciones “siguen en curso”, aunque declinó especificar qué garantías se están considerando para el mecanismo.

Allí, en la búsqueda de garantías, según The Wall Street Journal, es donde se cuelan en la discusión las retenciones y una posibilidad que también desataría un temporal en la política argentina.

El consorcio de bomberos propondría (o propuso) en la mesa de negociaciones que la garantía al repo de 20 mil millones sea la recaudación por retenciones (o por lo menos un porcentaje de ellas), o la recaudacipon fiscal general del Estado. De esta manera, el “campo argentino” sería el garante de los desaguisados financieros del Estado.

No hace falta aclarar que el escándalo político de poner la producción primaria de proteínas de la Argentina, el famoso granero del mundo, como garantía de un repo para pagar deuda, debería desatar una verdadera tormenta política.

Quizás por la complejidad de estas negociaciones, la poca respuesta de los mercados y el horizonte poco claro es que el equipo de Economía, con el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, siguen instalados en los Estados Unidos.

image Los bancos estadounidenses exigen garantías y proponen que sean las retenciones a la exportación de la producción agropecuaria.

La intervención de Washington y el riesgo geopolítico

Este esquema de auxilio financiero debería sumarse a otros movimientos ya realizados por Estados Unidos. El Banco Central de Argentina (BCRA) confirmó ayer la firma de un acuerdo de estabilización cambiaria (swap de monedas) por 20.000 millones de dólares con el Tesoro estadounidense. Esta operación, que según The Wall Street Journal no exige garantías a Argentina, eleva el apoyo total de Estados Unidos a la tercera economía más grande de Latinoamérica a 40.000 millones de dólares. Además, el Tesoro ha estado comprando pesos argentinos en el mercado abierto con el fin de contener las turbulencias económicas.

Fricciones con el FMI y riesgos para la estabilidad

La profundización del apoyo estadounidense ha generado fricciones institucionales. Según el periódico financiero estadounidense, funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) temen que esta estrategia pueda llevar a la administración de Milei a priorizar las deudas contraídas con Estados Unidos por encima de los cuantiosos préstamos otorgados por el FMI, sugiriendo la posibilidad de un conflicto de intereses entre ambos organismos.

El riesgo inherente a estas operaciones es significativo. Brad Setser, ex subsecretario adjunto del Tesoro durante la administración de Barack Obama, calificó los riesgos como “inusualmente altos”. Setser advirtió que, si el peso se depreciara -un evento que muchos consideran no solo probable, sino necesario-, el Tesoro norteamericano quedaría expuesto a activos que habrían perdido valor.

Pese a la confirmación del swap, el dólar minorista oficial registró un alza, cerrando a 1.495, con un incremento de 20 pesos en una sola jornada, mientras bonos y papeles no pueden salir de la tendencia al rojo permanente, una muestra de la persistente inestabilidad cambiaria que alimenta la desconfianza de los bancos en Nueva York.