Tras las elecciones 2025, Alfredo Cornejo salió a hacer anuncios para el Este.

El gobernador Alfredo Cornejo , tras el aplastante triunfo de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en las elecciones 2025 , anunció este lunes que en las próximas horas se publicarán los pliegos de la licitación del Tren de Cercanía ; y avances en la Doble Vía del Este en su tramo 2 y 3.

"Tenemos noticias concretas para dar", empezó diciendo el mandatario en el cuarto piso de Casa de Gobierno, junto con el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , y la subsecretaría de Infraestructura, Marité Badui.

En ese sentido, dijo que se concretó la firma del contrato con la unión transitoria de empresas Aifra, San José y Tolcón, adjudicataria de la obra de la Doble Vía del Este de la provincia de Mendoza . Este nuevo acuerdo permitirá iniciar el tramo 2, que se extenderá hasta el Carril Centro , Junín, con un plazo de ejecución de 14 meses.

Ya se publicaron los pliegos provisorios para el tramo 3 , que conectará los Rivadavia, Junín, San Martín y la Ruta 7. "Esta conexión permitirá derivar el tránsito de zonas residenciales, urbanas y productivas del corazón del Este, y responde a una planificación territorial de larga data que ahora se concreta", declaró el mandatario.

Respecto a los beneficios de los trabajos en esa zona, agregó: "Contribuye al ordenamiento territorial del Este, complementándose con la variante Palmira de la Ruta 7. Está pensada como parte de un corredor logístico que facilite principalmente el tránsito de camiones, despejando la Ruta 7 desde el río Mendoza hasta el centro, y permitiendo, además, trasladar el puerto seco fuera de zonas urbanas, como Godoy Cruz".

Doble Vía del Este

"Algo para destacar es la nueva forma de licitación que implementamos. Hemos ampliado la participación y hoy contamos con muchos más oferentes en todas las obras, lo que genera mayor competencia. Las empresas locales suelen ganar, pero mantenemos abierta la posibilidad a otras para asegurar el mejor precio y cumplimiento de los requisitos. En esta licitación se presentaron 19 empresas, un récord en Mendoza y también a nivel nacional, de las cuales quedaron preseleccionadas 13 ofertas. El contrato fue adjudicado a la mejor propuesta, con un presupuesto 23,2% por debajo del oficial, lo que demuestra la competencia lograda", afirmó Cornejo.

Tren de Cercanía

El Gobernador adelantó que el próximo martes se publicarán los pliegos de la licitación del Tren de Cercanía, cuya apertura de sobres está prevista para el 26 de noviembre. El Ejecutivo espera una alta participación de empresas, incluidas firmas internacionales, por unos U$S130 millones.

"Busca ofrecer una alternativa de transporte eficiente, sustentable y competitiva frente al automóvil. Se trabaja en mejorar la media distancia y la conectividad entre el Gran Mendoza y el Este, con 33 nuevos kilómetros de vía. La estación recuperada llevará el nombre de Mario Aveti, y podría sumarse también el reconocimiento a una vecina palmirense", señaló sobre la iniciativa.

conferencia de prensa, alfredo cornejo, Doble Vía del Este tramo II y III y Tren de Cercanías del Este, Natalio Mema, Marité Badui Foto: Yemel Fil

"Estas obras se financian en parte con presupuesto provincial y, en gran medida, con el Fondo de Resarcimiento, una decisión deliberada frente a otras opciones de uso del crédito. Se eligió invertir esos recursos en infraestructura que genere valor social y económico, con beneficios masivos para la población. Sin ese financiamiento específico, estas obras no podrían realizarse", añadió.

Este servicio tendrá paradas en las estaciones General San Martín, Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega, Coquimbito y Gutiérrez, donde se conectará con el Metrotranvía. A su vez, contará con tres formaciones diésel eléctricas tipo DMU (Triplas), con capacidad para unos 500 pasajeros en hora pico y espacios para bicicletas. Tendrá una frecuencia de 60 minutos y una velocidad máxima de 90 km/h.