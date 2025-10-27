Tras las elecciones 2025, así quedó el mapa político de la Argentina.

Luego de las elecciones 2025 y del amplio triunfo de La Libertad Avanza a nivel nacional , con grandes caudales de votos en diversas provincias -como Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires- el mapa político de la Argentina quedó teñido de violeta, el color que identifica al oficialismo.

En los comicios legislativos, el espacio del presidente Javier Milei se impuso con más del 40% de los sufragios , dejando al peronismo en el segundo lugar, con alrededor el 24%.

La Libertad Avanza , única fuerza que tiene sello en todas las provincias argentinas, ganó en Mendoza, con Luis Petri a la cabeza , en alianza con Cambia Mendoza. Eso permitió que cuatro de los candidatos a diputados nacionales accedieran a una banca en el Congreso (Petri, Pamela Verasay, Álvaro Martínez y María Julieta Metral Asensio) y que el Frente Justicialista lograra solo una (Emir Félix).

El espacio "violeta" se alzó también en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, tanto en CABA como en Provincia. A su vez, consiguió ganar en Jujuy, Salta, Chaco, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego.

Fuerza Patria, por su parte, con ese sello, solo pintó de celeste la provincia de Catamarca. Sin embargo, el peronismo logró triunfos en otras seis provincias, aunque bajo diferentes denominaciones locales: Tucumán (Frente Tucumano Primero), Santiago del Estero (Frente Cívico por Santiago), San Juan (Fuerza San Juan), La Pampa (Frente Defendemos La Pampa) y Santa Cruz (Fuerza Santacruceña).