Javier Milei dijo que se tomará "algo de tiempo" para definir el nuevo Gabinete

El presidente Javier Milei se prepara para relanzar su Gobierno, luego de ganar las elecciones 2025. No descartó sumar gente de otras fuerzas políticas.

Foto: Prensa La Libertad Avanza
Por Sitio Andino Política

Tras la holgada victoria del oficialismo en las elecciones 2025, el presidente Javier Milei declaró que se tomará “algo de tiempo” para definir los nuevos nombres de su Gabinete. Según adelantó, las modificaciones en los ministerios podría instrumentarse a partir del 10 de diciembre, con la nueva composición del Congreso. No descartó incorporar referentes de otras fuerzas políticas.

El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso, de las alianzas que tengo que buscar para poder pasar la agenda. Lo importante es conseguir las reformas”, dijo el Presidente en una entrevista a A24. “La Cámara cambia el 10 de diciembre. Algo de tiempo tengo”, aseguró.

El instrumento para eso es el nuevo Gabinete. ¿En la cabeza de quién estaba que pudiésemos ganar la provincia de Buenos Aires? Si no nos damos cuenta que eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y sacar las leyes no estamos entendiendo nada”, señaló.

Cambios de Javier Milei en el Gabinete

Milei dejó abierta la posibilidad de incorporar referentes de otras fuerzas políticas al tiempo que negó tensiones internas entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei: “Cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados, los voy a sumar. Soy bilardista y mi compromiso es mi contrato electoral de 2023. Lo voy a hacer”.

Luego de la foto del pasado domingo, donde se mostró en el escenario junto al Triángulo de Hierro, el mandatario negó versiones de peleas internas. “¿Dónde estaban Karina Mieli y Santiago Caputo mientras daba el discurso? No va a cambiar eso. Ellos son los arquitectos de esto. Soy el divulgador, el que lleva las ideas, el que tiene la visión, pero al muñeco hay que hacerlo funcionar”.

Diego Santilli Javier Milei

Por su parte, destacó el rol del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en medio de los rumores de salida y evitó dar detalles de los futuros cambios en su equipo: “Tiene un rol muy destacado dentro del Gobierno. Veremos a la luz del nuevo Gabinete cómo quedarán las cosas”.

Los que están confirmados que darán un paso al costado serán Luis Petri, a cargo de Defensa, que asumirá una banca en el Congreso como diputado nacional por Mendoza; Patricia Bullrich, actual responsable de la cartera de Seguridad, para asumir como senadora por la ciudad de Buenos Aires; y Manuel Adorni, que será legislador porteño. A su vez, hay dos salidas importantes: Gerardo Werthein (Cancillería) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia) dejarán sus cargos.

El jefe de Estado reveló que los nombres para suceder a los actuales funcionarios están en carpeta, aunque evitó hacerlos públicos. “Dar esas definiciones implica que van a ir arruinarle la vida antes de asumir. Necesito que las cosas funciones y que la gente pueda trabajar tranquila. Los que están definidos están definidos y lo saben”, concluyó.

Javier Milei, sobre Santilli

Milei admitió que no imaginó el resultado electoral que alcanzó el sello libertario, y destacó la campaña del diputado del PRO Diego Santilli. "La campaña de Santilli fue admirable", resaltó y sostuvo que el legislador reelecto fue "uno de los primeros" que creyó en la alianza del PRO con La Libertad Avanza. Fuente: NA.

