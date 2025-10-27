Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de General Alvear
Con los resultados de este domingo, la alianza oficialista La Libertad Avanza - Cambia Mendoza le arrebató dos escaños a fuerzas minoritarias. El PJ retuvo la que arriesgaba. Quiénes son los nuevos concejales.
En las elecciones de este domingo, se definieron los 24 diputados y 19 sendores provinciales que ocuparán su banca desde 2026 hasta 2030. Además de los cinco diputados nacionales. En algunos departamentos también se votaron concejales. Qué se eligió en General Alvear.
En las elecciones 2025, además de boleta nacional con la categoría de diputados nacionales, en Mendoza se votó con la Boleta Única Papel por diputados y senadores.
Resultados de las elecciones 2025 en General Alvear
El partido La Libertad Avanza Cambia Mendoza con 52.29% obtiene 4 escaños.
El partido Fuerza Justicialista con 25.47% obtiene 1 escaños.
El partido Frente de Izquierda con 2.83%obtiene 0 escaños.
El partido Provincias Unidas con 5.58% obtiene 0 escaños.
El partido Protectora con 0% obtiene 0 escaños.
El partido Frente Verde con 6.92% obtiene 0 escaños.
El partido Frente Libertario Demócrata con 4.52% obtiene 0 escaños.
El partido Partido de los Jubilados con 2.39% obtiene 0 escaños.
Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de General Alvear
El concejo alvearense tiene 10 bancas: 3 de CM, 2 de PJ, 2 de Activá Ya-PRO, 1 de LUM, 1 de Libertad y Progreso y 1 de Encuentro.
De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 2 bancas de la UCR (la de Alejandra Torti y Hernán Climent), 1 del PJ (Silvina Melzi), 1 del Encuentro (Raquel Yunes) y 1 del PRO (Adrián Caltabiano).
Mientras que seguirán en sus bancas dos años más: Gisela Bello (UCR-Cambia Mendoza), Florencia Escartín (Partido Justicialista-Unión Por la Patria), Carlos Zalazar (PRO-Cambia Mendoza), Néstor Ortega (La Unión Mendocina) y Mirta Martínez (Libertad Y Progreso).
Así quedó el Concejo Deliberante de General Alvear
Quiénes son los nuevos concejales de General Alvear
Oscar Bonnardel por el frente Fuerza Justicialista.
Marcos Iván Domenech, Florencia Morales, Emilce Jacobchuk, Víctor García por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.