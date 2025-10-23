El Mendotaku vuelve a la Nave UNCuyo con una edición histórica y artistas globales

El 15 y 16 de noviembre regresa el Mendotaku a la Nave UNCuyo . Durante ambas jornadas, desde la tarde, miles de fanáticos se reunirán para celebrar el arte, la música, los videojuegos y la creatividad que caracterizan a este evento producido por Akai Chou .

Esta edición contará con invitados y artistas de lujo a nivel mundial. Entre los nombres más destacados se encuentra CODA , desde Japón, reconocido cantante original de los openings de animes como JoJo’s Bizarre Adventure y Naruto, quien se presentará por primera vez en Argentina , ambos días del evento.

Espíritu Gaucho Briana, la pequeña de General Alvear que soñó con un cumpleaños criollo y lo hizo realidad

En el Espacio Cultural Julio Le Parc Guaymallén realizó una nueva jornada de formación para docentes de jardines maternales

También participará Yasuhiro Irie , director y animador japonés de renombre internacional, conocido por su trabajo en Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Cowboy Bebop, Escaflowne, Oshi no Ko y Halloween Pajama. Irie ofrecerá charlas exclusivas ambos días en su primera visita al país.

Otro de los grandes nombres será Ayumi Miyazaki , legendario cantante de temas icónicos como Brave Heart (Digimon Adventure) y The Last Element (Digimon Frontier), quien también se presentará por primera vez en Argentina los dos días.

Desde México llegarán Carmen Sarahí y Romina Marroquí, voces oficiales de Elsa y Anna en Frozen, que ofrecerán un show musical de la película el domingo 16 de noviembre, también inédito en el país. A ellas se sumará la talentosa Cristina Hernández, actriz de doblaje mexicana conocida por interpretar a Alegría (IntensaMente), Bombón (Las Chicas Superpoderosas), Sakura (Card Captor Sakura), Shinobu (Demon Slayer), además de doblar a actrices como Natalie Portman, Anne Hathaway y Lindsay Lohan. Hernández brindará shows en vivo los dos días del evento.

Entre los grandes invitados se destaca KNITE, desde Australia, uno de los cosplayers más influyentes del mundo, con más de 20 años de carrera, modelo, streamer y fundador de KTE Agency. Será su primera visita a Argentina y estará presente ambos días.

Artistas y figuras invitadas al Mendotaku

La Asociación de Sumo Argentina presentará demostraciones en vivo, clases abiertas y exhibiciones junto a la reconocida luchadora Hiyori Kon, protagonista del cortometraje de Netflix Little Miss Sumo.

Entre las figuras más queridas de la nostalgia animada estará Mariela Carril, legendaria conductora de El Club del Animé (Magic Kids), quien conducirá el evento y ofrecerá su panel ambos días, reviviendo los clásicos que marcaron a toda una generación. Junto a ella estará Gaby Roife, recordada por el programa A jugar con Hugo, que también conducirá parte del evento y tendrá un panel interactivo para jugar en vivo.

Desde Chile llegará el grupo Royals DC, tributo oficial al grupo de K-pop KARD, con un show exclusivo musical y clases abiertas de coreografía el sábado 15 de noviembre. También participará Dylan Gálvez, dibujante y animador cordobés, creador del popular personaje Perchita, quien estará compartiendo su trabajo con el público.

Los tradicionales concursos de cosplay vuelven con tres categorías principales: Cosplay Individual (Pasarela, Performance y Videojuegos), Kids y Grupal, con más de $3.000.000 en premios en efectivo y regalos de marcas. Las bases y condiciones ya están disponibles en www.mendotaku.com.ar

Además, el Concurso Dance Cover K-pop pondrá en escena a 22 grupos finalistas, que competirán por más de $1.500.000 en premios, órdenes de compra, trofeos y obsequios especiales.

Actividades, zonas temáticas y experiencias del Mendotaku

Mendotaku ofrecerá una experiencia inmersiva con múltiples espacios y actividades:

Zona Gamer: videojuegos retro, actuales y lanzamientos, con torneos en distintas plataformas y premios en efectivo.

videojuegos retro, actuales y lanzamientos, con torneos en distintas plataformas y premios en efectivo. Dos escenarios principales: presentaciones, shows y concursos en simultáneo.

presentaciones, shows y concursos en simultáneo. Callejón de los artistas: ilustradores, historietistas y caricaturistas mostrando sus obras originales.

ilustradores, historietistas y caricaturistas mostrando sus obras originales. Salas temáticas: charlas, talleres, proyecciones y actividades culturales.

charlas, talleres, proyecciones y actividades culturales. Activaciones exclusivas de marcas como McDonald’s, Cinemacenter, Super Conectados, Tveo, Miotv y Speed Unlimited, con sorteos, juegos y promociones.

de marcas como McDonald’s, Cinemacenter, Super Conectados, Tveo, Miotv y Speed Unlimited, con sorteos, juegos y promociones. Zonas temáticas: espacios dedicados al Japón tradicional, artes marciales, cultura medieval europea, juegos de mesa y escenarios decorados para tomarse fotos como dentro de una serie.

Como en todas sus ediciones, Mendotaku colabora con refugios de animales. El sábado será a beneficio de La Casita de Lula y el domingo de Salvando Patas. Con cada entrada se solicita donar un elemento de la lista publicada en la web oficial www.mendotaku.com.ar

Entradas y beneficios

Las entradas ya están a la venta por Entrada web y en puntos de venta físicos en Mendoza. Con la compra, el público recibirá 2×1 en Cinemacenter y 2×1 en Sundae de McDonald’s, válidos hasta el 31 de diciembre de 2025.

Toda la información y actualizaciones se pueden encontrar en las redes oficiales:

Mendotaku 2025 promete ser una experiencia inolvidable para fanáticos del anime, el cosplay, el K-pop y la cultura geek. Durante dos días, la Municipalidad de Mendoza se convertirá en la capital nacional del universo otaku, con una propuesta única que combina entretenimiento, arte, solidaridad y pasión por la cultura pop asiática.