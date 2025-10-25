Godoy Cruz invita a una experiencia formativa para potenciar proyectos y generar redes

El Municipio de Godoy Cruz abre una nueva instancia de formación para quienes buscan iniciar o fortalecer un emprendimiento. Se trata de la capacitación gratuita Emprende + GC “Herramientas para impulsar tu idea de negocio”.
La capacitación municipal en Godoy Cruz busca fortalecer el ecosistema emprendedor con herramientas, vínculos y conocimientos prácticos.
El Municipio de Godoy Cruz abre una nueva instancia de formación para quienes buscan iniciar o fortalecer un emprendimiento. Se trata de la capacitación gratuita Emprende + GC “Herramientas para impulsar tu idea de negocio”.
Asimismo, está dirigida a personas mayores de 18 años, con domicilio en el departamento.
Cabe destacar que, será un único encuentro presencial de tres horas. El mismo se dictará el viernes 31, de 9 a 12, en las Salas de Capacitación de Hiper Libertad (Joaquín V. González 450).
El objetivo de la capacitación es ofrecer herramientas esenciales para crear proyectos sostenibles y competitivos. Así, durante la jornada se abordarán cinco ejes centrales:
Es importante resaltar que, cada tema se desarrollará desde una mirada práctica. De manera tal que, se promueve la autogestión, la creatividad y la innovación como motores del crecimiento personal y económico.
Además de brindar formación, el encuentro será un espacio para crear vínculos y compartir experiencias. Así, la idea es facilitar el acceso a redes de contacto, información y oportunidades de colaboración. De manera tal que, se fortalezca el entramado emprendedor local.
Por lo tanto, la iniciativa se enmarca dentro de las acciones municipales destinadas a impulsar la capacitación y el desarrollo económico. Por lo que, el objetivo es acompañar a quienes apuestan por transformar sus ideas en proyectos reales.
Para poder participar, las personas deberán tener más de 18 años y domicilio legal en el departamento.
En tanto, la inscripción se realizará mediante el formulario online, a través del siguiente enlace
Por otra parte, vale aclarar que los cupos son limitados. Entonces, las personas seleccionadas serán notificadas por WhatsApp.
Teléfonos: 4429360 / 4429361
WhatsApp: 2613068525