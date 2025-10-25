25 de octubre de 2025
{}
Godoy Cruz invita a una experiencia formativa para potenciar proyectos y generar redes

La capacitación municipal en Godoy Cruz busca fortalecer el ecosistema emprendedor con herramientas, vínculos y conocimientos prácticos.

Capacitación municipal en Godoy Cruz.

El Municipio de Godoy Cruz abre una nueva instancia de formación para quienes buscan iniciar o fortalecer un emprendimiento. Se trata de la capacitación gratuita Emprende + GC “Herramientas para impulsar tu idea de negocio”.

Asimismo, está dirigida a personas mayores de 18 años, con domicilio en el departamento.

Cabe destacar que, será un único encuentro presencial de tres horas. El mismo se dictará el viernes 31, de 9 a 12, en las Salas de Capacitación de Hiper Libertad (Joaquín V. González 450).

Conocimientos prácticos para crecer

El objetivo de la capacitación es ofrecer herramientas esenciales para crear proyectos sostenibles y competitivos. Así, durante la jornada se abordarán cinco ejes centrales:

  • Empleo y autoempleo: oportunidades y tendencias.
  • Emprendedurismo: validación y desarrollo de ideas.
  • Financiamiento: estrategias para conseguir capital inicial.
  • Plan de negocios: estructura y proyección.
  • Marketing digital y redes: cómo visibilizar y posicionar productos o servicios.

Es importante resaltar que, cada tema se desarrollará desde una mirada práctica. De manera tal que, se promueve la autogestión, la creatividad y la innovación como motores del crecimiento personal y económico.

Además de brindar formación, el encuentro será un espacio para crear vínculos y compartir experiencias. Así, la idea es facilitar el acceso a redes de contacto, información y oportunidades de colaboración. De manera tal que, se fortalezca el entramado emprendedor local.

Por lo tanto, la iniciativa se enmarca dentro de las acciones municipales destinadas a impulsar la capacitación y el desarrollo económico. Por lo que, el objetivo es acompañar a quienes apuestan por transformar sus ideas en proyectos reales.

Inscripciones y requisitos en el municipio de Godoy Cruz

Para poder participar, las personas deberán tener más de 18 años y domicilio legal en el departamento.

En tanto, la inscripción se realizará mediante el formulario online, a través del siguiente enlace

Por otra parte, vale aclarar que los cupos son limitados. Entonces, las personas seleccionadas serán notificadas por WhatsApp.

  • Lugar: Salas de capacitación Hiper Libertad (Joaquín V. González 450)
  • Fecha: viernes 31 de octubre
  • Horario: de 9 a 12

Más información

  • Dirección de Educación y Capacitación Laboral

Teléfonos: 4429360 / 4429361

WhatsApp: 2613068525

