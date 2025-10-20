El MMAMM inaugura Pieza, la primera tienda de arte y diseño en un museo mendocino

El Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza ( MMAMM ) marcó un nuevo hito en la cultura provincial al inaugurar Pieza , la primera tienda de arte y diseño dentro de un museo en Mendoza. El lanzamiento tuvo lugar este jueves, en el marco de la apertura de cuatro exposiciones que rinden homenaje a grandes maestros locales como Sara Rosales, Antonio Sarelli y Tite Barbuzza.

Tienda Pieza es un espacio destinado a exhibir y comercializar obras y objetos de artistas y diseñadores mendocinos, con una cuidada selección que incluye desde piezas únicas y pequeñas series hasta cerámica, joyería, publicaciones editoriales y objetos de diseño. Su propósito es ofrecer una plataforma de impulso comercial para el talento local, fortaleciendo la economía creativa y acercando el arte al público en un formato accesible y contemporáneo.

“Encontramos lo valioso en los márgenes. Una selección humana, precisa y sin algoritmos. Seleccionamos arte y diseño de territorios no centrales , con criterio, calidad y sensibilidad internacional”, explicó Horacio “Chacho” Puebla , publicista y uno de los curadores del proyecto.

El concepto de tienda-museo se inspira en experiencias internacionales que buscan democratizar el acceso a la cultura , promoviendo el consumo consciente de bienes con valor simbólico y artístico.

En palabras de Pilar Franco Borrel, editora internacional y curadora de Pieza: “Realizamos una estrategia para desfasar centro y periferia. Desde hace tiempo el alcance digital hackeó esa lógica, y ahora le toca el turno a los bienes culturales”.

Por su parte, Wustavo Quiroga, investigador y consultor en diseño, destacó el potencial económico y social de esta tienda en la que forma parte: “Para hablar de cultura hace falta generar un mercado accesible que sostenga la creación y la experimentación. Pieza viene a colaborar con la economía, la educación y el turismo, dando lugar a grandes autores, muchos aún desconocidos para el gran público”.

Una tienda de arte en el MMAMM con identidad mendocina

La creación de la tienda fue una inquietud que la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Mendoza venía gestando desde hace años.

“En la remodelación del edificio ya habíamos previsto un espacio para la tienda porque la mayoría de los museos del mundo tienen tiendas, y el MMAMM es el primero en la provincia en contar con una”, recordó Laura Fuertes, subsecretaria de Cultura.

Mientras que Fabián Sama, a cargo del museo, destacó: “La idea es poner a disposición del público obras de artistas locales en formatos accesibles y fáciles de transportar, generando también una nueva fuente laboral para el sector artístico”.

El proyecto fue adjudicado mediante licitación pública, respetando los protocolos museográficos, criterios curatoriales y valores artísticos del espacio. Además incorpora una mirada sustentable, priorizando materiales no contaminantes y la participación de trabajadores del ámbito creativo en la gestión diaria.

Sama subrayó que la tienda “funciona de manera independiente”, aunque el museo colabora como asesor.

“Nosotros no realizamos la venta ni la selección de obras, pero acompañamos con sugerencias y recomendaciones de artistas locales; el objetivo es que el museo y la tienda trabajen en sinergia para seguir difundiendo el arte mendocino”, explicó.

Un punto de partida en el MMAMM con proyección global

La tienda Pieza nació como una idea hace varios años entre profesionales del diseño, la publicidad y la cultura.

A partir de esa motivación, los curadores desarrollaron una propuesta integral que combina curaduría, comunicación y comercio cultural, tomando como referencia experiencias exitosas de países como Portugal, España y los nórdicos.

“Sentíamos que había muchas ciudades fuera de las capitales con un enorme talento que no tenía visibilidad. Queremos que Pieza sea una plataforma para que ese potencial llegue al mundo”, afirmó Puebla.

El publicista mendocino con trayectoria en el exterio completó: “Que Mendoza sea pionera en este camino nos llena de orgullo. Este es el puntapié inicial para un proyecto más grande que busca visibilizar el arte y el diseño de las ciudades no centrales”.

Más sobre la tienda Pieza del MMAMM

Pieza es un proyecto cultural y comercial que busca conectar a las personas con el patrimonio local mediante una experiencia de compra significativa y estética. Además de sus productos curados, el espacio desarrollará líneas propias de merchandising del MMAMM y cápsulas de recuperación patrimonial que rescaten la historia material de Mendoza.

En un mundo cada vez más visual y competitivo, esta tienda propone revalorizar la identidad de las ciudades periféricas, dándoles una voz propia dentro del mapa cultural iberoamericano.

Más sobre el MMAMM

El Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) es un referente en la escena artística regional.

Con sede en el corazón de la Ciudad (subsuelo de la plaza Independencia), promueve el arte moderno y contemporáneo a través de exposiciones, actividades educativas y programas que fomentan la creación, la reflexión y el pensamiento crítico.

La apertura de la tienda Pieza representa un nuevo paso en su compromiso con la difusión del arte local y la economía cultural sustentable.