Tunuyán refuerza la capacitación en atención al cliente para consolidar su sello de hospitalidad

Capacitación en atención al cliente en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales







La Dirección de Turismo de Tunuyán dio inicio a un nuevo ciclo de formación destinado a profesionales, estudiantes y colaboradores del sector turístico. La primera jornada se desarrolló en el Centro de Congresos y Exposiciones, en articulación con AEHGA (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica), como parte de las acciones de preparación para la temporada 2025/2026. La propuesta es gratuita y busca fortalecer los recursos humanos del rubro, brindando herramientas actualizadas y accesibles.

La capacitación estuvo a cargo de Adriel Gallo y contó con la participación de más de 50 personas, entre personal de empresas vinculadas al sector, estudiantes de las carreras de gastronomía y turismo, y alumnos de los CCT que forman en hotelería y servicio de camareros. La temática fue “Atención al cliente”, con foco en habilidades técnicas, comunicativas e interpersonales. Se trabajaron estrategias para mejorar la comunicación, resolver conflictos, fomentar el trabajo en equipo y brindar un servicio de excelencia.

image Tunuyán uno de los destinos más hospitalarios del mundo La directora de Turismo, Elizabeth Marincak, destacó que “cada vez más empresas apuestan a la profesionalización de sus colaboradores, y eso impacta directamente en la calidad del destino. Hace tiempo fuimos reconocidos internacionalmente como uno de los destinos más hospitalarios del mundo, y los turistas lo perciben. Por eso queremos seguir recibiendo a quienes nos visitan con la calidad y calidez que nos caracteriza”.

image Desde el área de Turismo se agradece la participación activa y se invita a seguir formando parte de este ciclo, que continuará con nuevas propuestas como Curso de Coctelería, Curso de Barista, Tips para la degustación de vinos y San Martín y su paso por el Valle de Uco. Para más información, se puede escribir a [email protected], llamar al 2622 413102, o seguir las novedades en Instagram @vivitunuyan.

