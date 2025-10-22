22 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Profesionalización del turismo local

Tunuyán refuerza la capacitación en atención al cliente para consolidar su sello de hospitalidad

Más de 50 personas participaron del primer encuentro dictado por Adriel Gallo en el departamento de Tunuyán

Capacitación en atención al cliente en Tunuyán.

Capacitación en atención al cliente en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

La Dirección de Turismo de Tunuyán dio inicio a un nuevo ciclo de formación destinado a profesionales, estudiantes y colaboradores del sector turístico. La primera jornada se desarrolló en el Centro de Congresos y Exposiciones, en articulación con AEHGA (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica), como parte de las acciones de preparación para la temporada 2025/2026. La propuesta es gratuita y busca fortalecer los recursos humanos del rubro, brindando herramientas actualizadas y accesibles.

La capacitación estuvo a cargo de Adriel Gallo y contó con la participación de más de 50 personas, entre personal de empresas vinculadas al sector, estudiantes de las carreras de gastronomía y turismo, y alumnos de los CCT que forman en hotelería y servicio de camareros. La temática fue “Atención al cliente”, con foco en habilidades técnicas, comunicativas e interpersonales. Se trabajaron estrategias para mejorar la comunicación, resolver conflictos, fomentar el trabajo en equipo y brindar un servicio de excelencia.

Lee además
Tunuyán festejó el Día de la Madre a lo grande.
Celebraciones en el Valle de Uco

Tunuyán homenajeó a las madres con espectáculos en vivo y artistas locales
Bomberos Voluntarios de Tunuyán combatieron un incendio de gran magnitud
Qué ocurrió

Susto en Tunuyán: se incendió un galpón y un depósito durante la madrugada
image

Tunuyán uno de los destinos más hospitalarios del mundo

La directora de Turismo, Elizabeth Marincak, destacó que “cada vez más empresas apuestan a la profesionalización de sus colaboradores, y eso impacta directamente en la calidad del destino. Hace tiempo fuimos reconocidos internacionalmente como uno de los destinos más hospitalarios del mundo, y los turistas lo perciben. Por eso queremos seguir recibiendo a quienes nos visitan con la calidad y calidez que nos caracteriza”.

image

Desde el área de Turismo se agradece la participación activa y se invita a seguir formando parte de este ciclo, que continuará con nuevas propuestas como Curso de Coctelería, Curso de Barista, Tips para la degustación de vinos y San Martín y su paso por el Valle de Uco. Para más información, se puede escribir a [email protected], llamar al 2622 413102, o seguir las novedades en Instagram @vivitunuyan.

Temas
Seguí leyendo

Tunuyán celebró el trabajo de sus talleres municipales con actividades en todos los CIC

Mega operativo de la Policía de Mendoza en Tunuyán: los detalles

Tunuyán celebra a las madres con shows en plazas, escuelas y espacios comunitarios

Tunuyán impulsa una jornada para visibilizar derechos y fortalecer una comunidad sin barreras

Argentina hizo historia en el Mundial de Taekwondo: la tunuyanina Josefina Mesa fue bronce en lucha individual

Tunuyán vivió una multitudinaria Peña Familiar junto a los adultos mayores

Elecciones 2025 en Tunuyán: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Estudiantes de Tunuyán van a aprender a manejar su plata como expertos

LO QUE SE LEE AHORA
Restricción de tránsito en el Nudo Vial de Guaymallén y Ciudad.
Atención

En Guaymallén: desde hoy y hasta el viernes restricción de tránsito en el Nudo Vial

Las Más Leídas

El joven fue fundador de la comunidad de choferes y aficionados al transporte público
Tristeza

Emotivos mensajes de despedida a Gastón Moyano, el joven colectivero que murió durante un asado familiar en Guaymallén

La ministra de Seguridad firmó la resolución tras la condena contra el efectivo de la Policía de Mendoza. 
decisión oficial

Echaron a un Subcomisario de la Policía de Mendoza por un falso allanamiento

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: hubo mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general

Cuándo tiene previsto el Gobierno de Mendoza iniciar las obras en la Ruta Nacional 143.
Conexión regional

Cuándo tiene previsto el Gobierno de Mendoza iniciar las obras en la Ruta Nacional 143

San Rafael lidera la innovación educativa en Argentina con dos escuelas reconocidas por Microsoft video
Educación del futuro

San Rafael lidera la innovación educativa en Argentina con dos escuelas reconocidas por Microsoft

Te Puede Interesar

El gobernador recibió al equipo de Sitio Andino en Casa de Gobierno, a días de las elecciones legislativas.
Entrevista con Sitio Andino

Cornejo: "Si se hubiera seguido la estrategia de Mendoza, La Libertad Avanza tendría más triunfos"

Por Cecilia Zabala y Facundo La Rosa
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Julieta Silva fue condenada por segunda vez en su vida. 
juicio abreviado

Condenaron a Julieta Silva en San Rafael: los detalles de la sentencia

Por Cristian Pérez Barceló