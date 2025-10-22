Malargüe cierra la campaña con el debate de candidatos a concejales.

Este jueves a las 19 horas, en el Centro de Convenciones de Malargüe, se realizará el Debate de Candidatos a Concejales , marcando el cierre de la campaña de las elecciones legislativas 2025. La actividad se enmarca en la Ordenanza 2.304 y el Decreto 1065 Municipal de este año.

Rocío Landaur, presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto de Educación Superior 9-018 , afirmó a SITIO ANDINO que la intención es que el debate sea “sano, transparente, de respeto y diálogo”. Explicó que la deliberación constará de cinco rondas temáticas, abordando “legislación local, control y fiscalización, presupuesto y recursos, participación ciudadana”, además de la postura de cada candidato sobre la “autonomía municipal” .

“Lo que buscamos es respeto entre los postulantes al Concejo Deliberante de Malargüe. Queremos escuchar sus propuestas; es muy importante que la ciudadanía los conozca”, destacó Landaur. También subrayó la relevancia de que los jóvenes puedan conocer a quienes podrían ser sus próximos representantes, dado que muchas veces “sentimos que la política nos queda lejos”.

Por su parte, Gisela Gómez, vicepresidenta del Centro de Estudiantes , indicó que la comunidad educativa del I ES 9-018 colaboró en la organización del evento, participando en la elaboración de las preguntas que se formularán durante el debate.

Martín Gordillo, secretario del Centro de Estudiantes, remarcó que el debate girará en torno a las funciones de los concejales las de representar a los ciudadanos, elaborar, modificar y aprobar ordenanzas y normas municipales, y controlar la gestión del Ejecutivo local. Sobre los asistentes, precisó que se han reservado diez lugares para cada frente que participará en las elecciones, así como para instituciones intermedias, organizaciones civiles y clubes que “cuenten con personería jurídica”.

Héctor Arroyo, director de Relaciones con la Comunidad de la Municipalidad de Malargüe, área que colabora directamente en la organización, señaló que el debate busca “promover la participación ciudadana y la transparencia democrática”.

El Debate de Candidatos a Concejales de Malargüe se realiza bajo el marco de la Ordenanza 2.304, aprobada en 2020, y del Decreto 1065/2025, que establece el reglamento para los participantes, quienes incluirán a los dos primeros candidatos de las ocho listas que competirán en las elecciones del próximo 26 de octubre.