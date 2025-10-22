22 de octubre de 2025
San Rafael: presentaron la 12ª edición de la Fiesta Provincial de la Flor de la Vid

l encuentro que marca el inicio de la Vendimia se realizará el 1 de noviembre en San Rafael y contará con la actuación del dúo Baglietto-Vitale.

Este miércoles se presentó en San Rafael la Fiesta Provincial de la Flor de la Vid.

Por Sitio Andino Departamentales

El próximo sábado 1 de noviembre, desde las 18.00 en Bodega Iaccarini (Iaccarini y Don Nicasio, Las Paredes) en el departamento de San Rafael se realizará la 12da edición de la Fiesta Provincial de la Flor de la Vid.

A cargo de la organización de la festividad está la Mesa de Enoturismo, perteneciente a la Específica de Turismo de la CCIA, que trabaja de forma conjunta con el Ente Mendoza Turismo (EMETUR), la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, la Municipalidad de San Rafael y Caminos del Vino San Rafael - Mendoza.

Como cada año, la Fiesta Provincial de la Flor de la Vid conjugará sabores, aromas y vinos de la región con música de primer nivel, en una noche inolvidable que será disfrutada por un público distinguido y amante de la cultura mendocina del vino. Asimismo, tal y como ocurre desde hace varias ediciones, serán parte periodistas e influencers nacionales.

Se aguardan unas 700 personas en la Fiesta Provincial de la Flor de la Vid en San Rafael

Se espera que asistan alrededor de 700 personas. Durante la jornada se podrán degustar los vinos y espumantes de veinte bodegas participantes, y disfrutar de un exquisito menú de cuatro pasos (tres salados regionales más un postre), todo ello amenizado con los shows del reconocido dúo Baglietto-Vitale, integrado por dos referentes de la música argentina como lo son Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, y dos DJ.

De la conferencia de prensa de presentación participaron el presidente de la CCIA, Gabriel Brega; el subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca; la vicepresidente del Emetur, Cynthia Maggioni; el director en la Zona Sur del Emetur, Carlos Weiner; la directora de Vendimia y Producción Cultural de Mendoza, Noelia Torres; la coordinadora del Centro de Congresos y Exposiciones “Alfredo R. Bufano”, Cecilia Cannizzo; Rodolfo Abba de la Dirección de Turismo de San Rafael; el presidente de la Mesa de Enoturismo, Oscar Labiano, y los representantes de la Específica de Turismo, Fernando Bonomo, Josué Gil Pons y Marcia Mercado.

image

Venta de entradas en San Rafael

Tienen un valor de $ 70.000 y se pueden conseguir presencialmente en Av. El Libertador 78 en San Rafael. Se pueden abonar en efectivo, transferencia y -hasta este viernes 24 de octubre- en 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Nación, en la CCIA.

Para más información, comunicarse al WhatsApp 260-4404500.

Historia de la Fiesta Provincial de la Flor de la Vid en San Rafael

La Fiesta Provincial de la Flor de la Vid fue una iniciativa de Camilo Aldao, quien imaginó un evento que celebrara el inicio del ciclo de la vid; para ello se inspiró en el Festival de la Flor, que desde 1950 se realiza en Bourdeaux (Francia) como festival de primavera.

Se desarrolló por primera vez en San Rafael en el año 2014, en Finca Los Álamos, y luego comenzó a rotar por distintas bodegas del departamento.

image

A lo largo de los años fue complejizándose hasta convertirse en una celebración que reúne los sabores, aromas y vinos de la región con música de primer nivel, en una noche inolvidable donde la bodega que oficia de anfitriona recibe a un público distinguido y amante de la cultura mendocina del vino.

El evento ha sido declarado de Interés Cultural y Turístico por el Gobierno de Mendoza, la Legislatura provincial y la Municipalidad.

En mayo de 2019, por la Ley N° 9.158, se le otorgó el carácter de provincial a la fiesta, y en marzo de 2021 se sancionó el Proyecto de Ley por el cual se modificó el artículo 2 de esa ley y la celebración fue designada como la actividad de apertura oficial del calendario vendimial provincial.

