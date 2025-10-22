22 de octubre de 2025
Cuatro días de arte y cultura

La Municipalidad de Mendoza anunció el nuevo Encuentro Nacional de Artesanías

La Municipalidad de Mendoza será escenario de una nueva edición del evento que reúne a cientos de artesanos, música en vivo y actividades para toda la familia.

Encuentro Nacional Artístico y Cultural de Artesanías organizado por la Municipalidad de Mendoza.

Encuentro Nacional Artístico y Cultural de Artesanías organizado por la Municipalidad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza se prepara para recibir una nueva edición del Encuentro Nacional Artístico y Cultural de Artesanías, que este año celebra sus 13 años ininterrumpidos. La cita es del jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre, todos los días de las 10 de la mañana a las 10 de la noche, en la plaza Independencia, corazón de la capital mendocina.

La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo de la Municipalidad de Mendoza en conjunto con la asociación de artesanos mendocina, y el acceso es sin costo.

El Paseo de las Artes de la plaza se colmará de colores, texturas y saberes tradicionales con la participación de unos 150 artesanos locales más un centenar que llegarán desde diferentes puntos del país para ocupar los stands disponibles.

Durante los cuatro días, el visitante podrá recorrer una variada muestra de técnicas y rubros en artesanía, conocer el trabajo de sus creadores y hasta participar de talleres abiertos en los que se compartirán conocimientos sobre oficios y prácticas ancestrales.

“El encuentro busca abrir y fomentar el diálogo intercultural, promover la preservación del patrimonio y celebrar la diversidad cultural que se expresa a través de las manos de nuestros artesanos”, destacaron desde la organización.

A lo largo de sus 13 ediciones, este espacio se ha consolidado como un referente nacional en el calendario cultural mendocino, no solo por la calidad de las obras exhibidas, sino también por la creciente afluencia de visitantes y la programación artística que acompaña cada jornada.

image

Agenda artística del encuentro de artesanos en la plaza Independencia

  • El jueves 30 será la apertura con sonidos jazzeros, a cargo de la Orquesta de la Ciudad de Mendoza en su formación para jazz, el Ballet Contemporáneo de la Ciudad de Mendoza y la banda Lady Bren & Company.
  • El viernes 31, la noche, se vestirá de tango con la formación tanguera de la Orquesta municipal, el Ballet Mayor de la Ciudad de Mendoza y el cierre de La Cuarta de Fierro.
  • El sábado 1 de noviembre estará dedicado al rock nacional e internacional, con las presentaciones de Vinilo Music, el cantante Fernando Nicolás Trachuk y un tributo a Enanitos Verdes a cargo de Guitarras Blancas.
  • Finalmente, el domingo 2 de noviembre se vivirá un gran cierre folclórico, con la participación de Juan Matías Arnulfi, el Ballet Juvenil de la Ciudad de Mendoza y La Parra Cuyana, además de los artistas que cada fin de semana dan vida en espacios abiertos de la Ciudad a las tradicionales Tardecitas de Folclore.

Además, todos los días habrá intervenciones artísticas con las Cajitas Lambe Lambe, payasos y magos en diferentes puntos de la plaza Independencia.

Durante cuatro días, la plaza Independencia volverá a convertirse en un escenario de encuentro, identidad y celebración, donde la artesanía, la música, la danza y la cultura popular se entrelazan en una experiencia única para mendocinos y turistas por igual.

