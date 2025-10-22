22 de octubre de 2025
Capacitaciones para las elecciones 2025 ponen foco en la Boleta Única Papel

En la antesala de los comicios del domingo, la Junta Electoral de Mendoza capacitó a las autoridades de mesa del departamento de Malargüe.

Capacitaciones para las elecciones 2025.

 Por Claudio Altamirano

Las autoridades de mesa de Malargüe participaron de la capacitación previa a las elecciones de este domingo, en una jornada centrada en el uso de la Boleta Única Papel (BUP), tanto para las categorías nacionales como provinciales. Para muchos ciudadanos, será la primera experiencia cumpliendo con este deber cívico.

Daniel Navarro, integrante de la Junta Electoral de Mendoza, dialogó con SITIO ANDINO sobre el trabajo que el organismo viene desarrollando en los departamentos del Sur mendocino, con jornadas de formación destinadas a quienes tendrán la responsabilidad de fiscalizar el acto electoral.

Embed - MALARGUE: ELECCIONES LEGISLATIVAS

Debut de la BUP para diputados nacionales en las elecciones 2025

Navarro destacó que en estas elecciones 2025 los mendocinos incorporarán la Boleta Única Papel para la categoría de Legisladores Nacionales, en particular para diputados, y recordó que ya hubo una experiencia previa en 2023, cuando la provincia comenzó a implementar este sistema.

“La elección es sencilla”, explicó, señalando que “las dos boletas estarán diferenciadas: la nacional tendrá el reverso de color celeste, mientras que la provincial será verde”. Además, indicó que los votantes encontrarán dos urnas debidamente identificadas para cada categoría.

El representante de la Junta Electoral remarcó la importancia de marcar una sola preferencia en la categoría nacional, ya que dos marcas invalidan el voto. En el caso de la boleta provincial, el elector podrá optar por sus candidatos en cada categoría o elegir el voto completo mediante el casillero ubicado en la parte superior de la papeleta.

Navarro también recomendó que, al momento de depositar la boleta, los votantes la doblen con el dorso hacia afuera, una práctica que refuerza el principio del voto secreto y universal, pilar esencial de los sistemas democráticos, que garantiza la libertad y confidencialidad del sufragio.

Por último, recordó que este domingo, en cada establecimiento habilitado, habrá funcionarios de la Junta Electoral para asistir tanto a las autoridades de mesa como a los votantes. A ellos se sumarán los acompañantes electorales, quienes, como en 2023, cumplirán un rol imparcial y de apoyo durante la jornada.

