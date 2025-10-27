27 de octubre de 2025
{}
"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 27 de octubre al 1 de noviembre

Conocé cómo acceder a la garrafa subsidiada en la provincia de Mendoza hasta el 1 de noviembre. Los puntos de distribución y requisitos del beneficio social.

"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 27 de octubre al 1 de noviembre

Departamentales

El operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la garrafa subsidiada en zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 27 de octubre al 1 de noviembre de 2025, el programa visitará los distintos departamentos.

Precios de la garrafa de 10 kg

  • $9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.
  • $8.900 en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.
  • $7.900 en Lavalle y Las Heras.
  • $9.500 en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
  • $9.000 en de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
  • $9.000 en Malargüe.
  • $ 10.000 en General Alvear y San Rafael.

Qué documentación se debe presentar

  • Envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
  • Jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
  • Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD), y si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI del autorizado.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 27 de octubre al 1 de noviembre

Lunes 27

Guaymallén

  • Dorrego: Plaza Ejército de los Andes. Remedios de Escalada, entre Darwin y Juan José Paso. A las 9.30.
  • Las Cañas: Delegación Las Cañas. Cangallo y Estrada. A las 10.30.
  • Jesús Nazareno. Barrio Favaro. Biblioteca Popular. Carrizal y Cacheuta 1689. A las 11.30.
  • Jesús Nazareno: Barrio Rodríguez. Olavarría 1611. A las 13.

Las Heras

  • El Challao: Barrio Aeroparque. CEDRyS 4. Las Dalias y Gran Capitán. A las 9.30.
  • El Challao: Barrio Sueños de María. Manzana: E. Casa: 33. A las 10.30.
  • El Challao: Barrio Sargento Cabral. Padre Llorens y Boulogne Sur Mer. A las 11.30.

General Alvear

  • Bowen: Calle 19 y C. A las 9.
  • Bowen: Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9.45.
  • Alvear Oeste: Barrio El Zangrandi. SUM. A las 10.45.

Maipú

  • Luzuriaga: Barrio Renacer. Manzana: C. Casa: 4. A las 9:30.
  • Gutiérrez: Barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva 238. A las 10:30.
  • Gutiérrez: Barrio Corazón de Jesús. Calle Río Diamante y Correa. Frente a Escuela. El Bloque. A las 12.

Santa Rosa

  • El Divisadero: Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 9.
  • 25 de Mayo: Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50, kilómetro 1012. A las 9.30.
  • 25 de Mayo: Frente a Barrio Promotor. A las 10.
  • El Marcado: Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 10.30.
  • El Marcado: Barrio Molina Cabrera. A las 11.

Tunuyán

  • Las Pintadas: Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9.30.
  • El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10.30.
  • Ciudad: Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.

Martes 28

Guaymallén

  • Puente de Hierro: Barrio Los Dos Ángeles. Unión Vecinal. Severo del Castillo antes de llegar a Saénz Peña. A las 9.30.
  • Los Corralitos: Barrio San Vicente II. Paraná y Esparraguera. A las 10.30.
  • Los Corralitos: Calle 2 de Mayo y Callejón Bianchi. A las 11.30.
  • Rodeo de la Cruz: Delegación Rodeo de la Cruz. Carril Nacional 10065. A las 13.

Godoy Cruz

  • Villa Marini: Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.
  • Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 10.
  • Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 11.
  • Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.
  • San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 13.
  • Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zárate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 14.

San Rafael

  • Ciudad: Barrio Alberdi. Pichincha y Curie. A las 9.
  • Ciudad: Barrio La Intendencia. Predio Tanque de Agua. A las 10.30.

Luján

  • Las Compuertas: Nuevo Playón Deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82 Km 21. A las 10.
  • Las Compuertas: Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 11.20.

Junín

  • Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.
  • Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Rivadavia

  • El Mirador: Barrio Bermejo. A las 15.
  • El Mirador: Barrio Cooperativa. A las 16.
  • El Mirador: Localidad: Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 16.30.

Tupungato

  • Ciudad: Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 10.

La Paz

  • Boggero: Independencia y Mitre. A las 9.
  • Villa Antigua: Plaza Mitre. A las 10.

Miércoles 29

Maipú

  • Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carrilo Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9.30.
  • Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de Ruta provincial 20. Pasando Edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a finca Chávez. A las 10.30.
  • Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial 20 y ruta Provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio Verde Sector Noroeste. A las 11.30.

San Martín

  • Chapanay: Plaza Martina de Chapanay. A las 10.
  • Montecaseros: Delegación Municipal. A las 11.

Junín

  • Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.
  • Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.
  • Medrano: Delegación Municipal. A las 11.

Luján

  • Anchoris: Entrada a Finca Flores. Kilómetro 48. A las 10.
  • El Carrizal: Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 11.
  • El Carrizal: Barrio Aluminé. Entrada a barrio. A las 12.
  • El Carrizal: Ruta Provincial 16. Lateral Ruta y Calle 2. Carrizal de Abajo. A las 12.30.

San Carlos

  • Villa de San Carlos: Carril Casas Viejas y Cobos. A las 10.
  • Villa de San Carlos: Loteo Moreno. A las 11.
  • Villa de San Carlos: Paraje: Capiz. Barrio de Capiz. A las 12.

Guaymallén

  • El Sauce: Barrio Brisas del Sauce. Manzana: P. Casa: 2.A las 9.30.
  • El Sauce: Callejón Vargas 6001. A las 10.30.
  • El Bermejo: Plaza Fuerza y Progreso. Félix Suarez. A las 11.30.

San Rafael

  • Real del Padre: Paraje: La Olla. Escuela 4-244 Griselda Guillén. A las 9.
  • Real del Padre: Escuela 1-117 Juan de Dios Correas. A las 10.30.

Las Heras

  • El Challao: Barrio 12 de Mayo. Centro Comunitario. Laguna de la Niña Encantada y Pasaje E. A las 9.30.
  • Panquehua: Gutiérrez y Catamarca. Merendero Daniela. A las 10.30.
  • El Resguardo: CEDRyS 14. Lisandro Moyano y Juan Manuel de Rosas. A las 11.30.

Tunuyán

  • Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.
  • Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30.
  • Ciudad: Área Departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.

General Alvear

  • Alvear Oeste: Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9.
  • Ciudad: Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. CIC. A las 10.45.

Jueves 30

Guaymallén

  • Jesús Nazareno: Barro Chavanne. Calle 25 de Mayo y 20 de Junio. A las 9:30.
  • Jesús Nazareno: Barrio Castro. 9 de Julio y Castro. A las 11.
  • Dorrego: Sede Asociación ASLE. San Juan de Dios 788. A las 12.
  • Dorrego: Plazoleta Sarmiento. Cipolletti y Dorrego. A las 12:30.

Godoy Cruz

  • Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 9.
  • Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 10.
  • San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.
  • Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 12.
  • Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 13.

Las Heras

Alta Montaña

  • Uspallata: Comisaría 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.
  • Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.
  • Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30.
  • Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios de IPV. A las 12.
  • Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12.30.
  • Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. Calle Pública. A las 13.

Junín

  • Rodríguez Peña: SUM. A las 10.
  • Rodríguez Peña: Localidad: El Topón. CIC. A las 11.
  • Rodríguez Peña: Callejón Lemos. Capilla. A las 11.30.

Luján

  • Carrodilla: Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a Destacamento policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio Verde. A las 9.30.
  • Carrodilla: Barrio XUMEC. Manzana: 9. Casa: 2. Calle Tannat 475. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. A las 10.30.
  • Mayor Drummond: Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182. A las 11.

Rivadavia

  • La Central: Escuela 1-549 Eusebio Blanco. A las 15.
  • La Central: Mini Terminal. A las 15.30.

Tupungato

  • Villa Bastías: Barrio Arco Iris. Entrada al barrio. Calle 6 de Septiembre. A las 9.30.

San Rafael

  • Jaime Prats: Plaza Principal. A las 9.
  • Atuel Norte: Plaza Julio Ruiz. A las 11.30.

Maipú

  • Luzuriaga: Barrio Amas de Casa. Manzana: C Casa:7. Espacio Verde. A las 9.30.
  • Ciudad: Barrio El Rosal II. Manzana: B. Casa: 3. A las 10.30.

Viernes 31

San Rafael

  • Ciudad: Barrio El Molino. Frente a CIC. A las 9.

Lavalle

  • Costa de Araujo: Barrio Fuerza Nueva. A las 9.
  • Costa de Araujo: Calle Morón y Urquiza. A las 9.15.
  • Costa de Araujo: Calle Morón y Ruta 142. A las 9.30.
  • Gustavo André: Calle Estrella y El Carmen. A las 10.
  • Gustavo André: Calle Carme y Los Olivos. A las 10.30.

Las Heras

  • El Zapallar: Iglesia Jesucristo La Esperanza de Hoy. Avenida Acceso Norte Kilómetro 6.5. (Ex Domo). A las 9.30.
  • El Algarrobal: Barrio Jorge Newbery. General Paz 3754. A las 1.30.
  • El Plumerillo: CIC. El Plumerillo. Cornelio Moyano y Lisandro Moyano. A las 11.30.

Rivadavia

  • Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.
  • Ciudad: Barrio Caparroz. SUM. A las 10.
  • Ciudad: Barrio SOEM. A las 11.
  • Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12.

General Alvear

  • Bowen: Barrio El Cerrito. Salón Comunitario. A las 9.
  • Bowen: Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10.45.

San Martín

  • Buen Orden: Barrio Valentini. Ingreso a Barrio. A las 9.30.
  • Buen Orden: Barrio Buen Orden. Espacio Verde. A las 10.30.
  • Alto Salvador: Barrio López. Plaza. A las 11.30.
  • Alto Salvador: Barrio Las Barreras. Calle Oratorio. Frente a Transformador. A las 12.30.

Capital

  • Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.
  • Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
  • Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Malargüe

  • Ciudad: Paraje: La Junta. SUM. A las 8.
  • Ciudad: Barrio 60 Aniversario. Casa: 742. Calle 609. A las 9.

Maipú

  • Lunlunta: Escuela 1-121 Cabildo Abierto. Maza 6303. A las 9.30.
  • Cruz de Piedra: Localidad: Tres Esquinas. Pescara y Callejón Sánchez. A las 10.30.
  • Russell: Barrio Scala. Plaza. Bolívar y Luis Pasteur a 100 m de Escuela 1-089 La Superiora. A las 11.30.
  • Coquimbito: Barrio Amupe II. Paraná y Saavedra. A las 12.30.

Sábado 1 de noviembre

Tunuyán

  • Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.
  • Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30.
  • Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.

Las Heras

El Algarrobal: Feria de El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.

Rivadavia

  • Santa María de Oro: CIC. A las 9.
  • Ciudad: Barrio Brandsen. A las 10.
  • Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 10.30.
  • Ciudad: Barrio Villa Elvira. A las 11.

Capital

Recorrido 1

  • Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.
  • Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2

  • Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.
  • Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10.
  • Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.
  • Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.

Con esta iniciativa, el gobierno de la provincia de Mendoza garantiza el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

