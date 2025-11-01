San Rafael será representado en la Liga Nacional de Robótica 2025

Una gran noticia llenó de orgullo al departamento de San Rafael: estudiantes de las escuelas De la Reta y Merín lograron clasificar a la Liga Nacional de Robótica 2025. A continuación, te contamos todos los detalles de este destacado logro educativo.

Liga Nacional de Robótica 2025: San Rafael tendrá representación estudiantil En diálogo con Noticiero Andino, Franco Pagano, director de la Escuela N° 4-124 "Reynaldo Merín" comentó: "Cuando competimos en San Rafael salimos entre los tres lugares de la categoría 'Sumo' y cuando fuimos a competir a Mendoza, tuvimos el primer lugar también de esa misma categoría, quedando clasificados de la zona Oeste".

También en conversación con este medio, Adriana Torredeflo, profesora de la Escuela 4-130 Profesor Jorge de la Reta, dijo: "Participaron dos alumnos en la categoría 'Fútbol', donde fue dura la competencia. Es una linda experiencia la que trajimos y ya nos estamos preparando para el próximo año".

Es importante destacar que la Liga Nacional de Robótica 2025 se llevará a cabo próximamente en la provincia de Santa Fe. Este evento reunirá a los mejores equipos de todo el país, quienes competirán, compartirán conocimientos y demostrarán sus habilidades en robótica y tecnología.

Mirá la entrevista completa aquí: Embed - ALUMNOS DE SAN RAFAEL A LA LIGA NACIONAL DE ROBÓTICA 2025.