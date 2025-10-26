26 de octubre de 2025
Micaela Blanco Minoli del Frente de Izquierda votó en Lavalle y pidió participación masiva en Mendoza

Micaela Blanco Minoli votó en Lavalle y pidió a los mendocinos participar masivamente. Repasá lo que dijo sobre las elecciones.

Micaela Blanco Minoli votó en Lavalle y pidió a los mendocinos defender los derechos y la participación democrática.

La candidata a diputada nacional por la provincia de Mendoza Micaela Blanco Minoli, referente del Frente de Izquierda, votó este domingo en su escuela de Lavalle y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje claro a la ciudadanía en una jornada marcada por las elecciones legislativas: participar, cuidar la democracia y defender los derechos conquistados.

Minoli y las elecciones en la provincia de Mendoza

Formada en la militancia estudiantil y con una fuerte presencia en espacios feministas y sociales, Blanco Minoli se ha convertido en una de las figuras más activas de la izquierda mendocina. Desde su lugar en el Frente de Izquierda, impulsa una agenda que combina las luchas por la educación pública, los derechos laborales y la defensa del agua, una bandera histórica para la provincia.

Su mensaje, firme y empático, busca conectar con los jóvenes y los trabajadores que sienten que la política tradicional se ha alejado de sus problemas cotidianos.

Qué dijo la candidata de la izquierda en la provincia de Mendoza

Esta elección es muy importante —afirmó—. Estamos eligiendo a los legisladores y legisladoras que van a debatir sobre el agua de Mendoza, sobre la educación pública, sobre la salud, sobre el futuro de los trabajadores y las trabajadoras, y sobre las libertades democráticas que han sido atacadas en los últimos días”, señaló.

Con un tono sereno pero decidido, Blanco Minoli agradeció además a los fiscales del Frente de Izquierda que se desplegaron por toda la provincia: “Están defendiendo esta elección con compromiso en cada escuela de Mendoza”.

