14 de noviembre de 2025
Día Mundial de la Diabetes: importancia y por qué se celebra hoy, 14 de noviembre

Cada 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha dedicada a concientizar sobre esta enfermedad. En esta nota se explicará qué es la diabetes, el origen de la efeméride y la importancia de su prevención y cuidado.

diabetes (2)
Por qué se celebra el Día Mundial de la Diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no logra generar suficiente insulina o cuando el organismo no la utiliza correctamente.

Existen varios tipos de diabetes, siendo las más frecuentes la tipo 1, tipo 2 y gestacional. Cualquiera de ellas puede generar complicaciones en distintas partes del cuerpo, aumentando el riesgo de sufrir muerte prematura. Afortunadamente, en muchos casos es posible prevenirla o controlarla mediante actividad física regular, dieta saludable, evitar el consumo de tabaco y mantener un peso corporal adecuado.

El Día Mundial de la Diabetes fue creado en 1991 por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de la Diabetes, como respuesta al aumento exponencial de casos y la creciente preocupación internacional. En 2006, la ONU oficializó la fecha para el 14 de noviembre, en honor al nacimiento de Sir Frederick Banting, co-creador de la insulina junto a Charles Best en 1922.

Cada año se realiza una campaña global de sensibilización que alcanza a los habitantes de más de 165 países, destacando la diabetes como un tema de salud pública y político. El objetivo es garantizar acceso a la atención sanitaria y apoyo adecuados, para que las personas puedan llevar una vida más saludable, enfrentando retos diarios como el control desde casa y el cuidado de su salud física y psicológica. / Naciones Unidas

