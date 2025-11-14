Día Mundial de la Diabetes: importancia y por qué se celebra hoy, 14 de noviembre

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes , una fecha dedicada a concientizar sobre esta enfermedad. En esta nota se explicará qué es la diabetes, el origen de la efeméride y la importancia de su prevención y cuidado.

La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no logra generar suficiente insulina o cuando el organismo no la utiliza correctamente.

Existen varios tipos de diabetes, siendo las más frecuentes la tipo 1, tipo 2 y gestacional . Cualquiera de ellas puede generar complicaciones en distintas partes del cuerpo, aumentando el riesgo de sufrir muerte prematura. Afortunadamente, en muchos casos es posible prevenirla o controlarla mediante actividad física regular , dieta saludable , evitar el consumo de tabaco y mantener un peso corporal adecuado .

El Día Mundial de la Diabetes fue creado en 1991 por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de la Diabetes , como respuesta al aumento exponencial de casos y la creciente preocupación internacional. En 2006, la ONU oficializó la fecha para el 14 de noviembre , en honor al nacimiento de Sir Frederick Banting , co-creador de la insulina junto a Charles Best en 1922 .

Cada año se realiza una campaña global de sensibilización que alcanza a los habitantes de más de 165 países, destacando la diabetes como un tema de salud pública y político. El objetivo es garantizar acceso a la atención sanitaria y apoyo adecuados, para que las personas puedan llevar una vida más saludable, enfrentando retos diarios como el control desde casa y el cuidado de su salud física y psicológica. / Naciones Unidas

