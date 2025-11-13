Beneficio imperdible de Banco Nación en combustible: así podés aprovecharlo y ahorrar al máximo

El Banco Nación suele lanzar distintas promociones para quienes utilizan sus servicios a diario. En esta ocasión, la entidad financiera anunció a través de su sitio web un beneficio especial en combustibles disponible durante las próximas semanas. A continuación, todos los detalles.
Así es el beneficio del Banco Nación para combustibles
El Banco Nación lanzó un beneficio especial para la carga de combustibles en estaciones de servicio adheridas. Los clientes pueden acceder a descuentos de hasta el 30%, con un tope de reintegro de $15.000. Entre las marcas participantes se destacan YPF, Axion y Shell, y el listado completo está disponible en el sitio oficial del banco, lo que permite planificar las cargas de manera cómoda y segura.
La promoción tiene como objetivo impulsar el consumo y brindar alivio económico a los usuarios del banco, y podrá aprovecharse de viernes a domingo hasta el 30 de noviembre de 2025.
Para acceder al beneficio, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. La promoción se activa escaneando el código QR disponible en los locales adheridos o gestionándola directamente desde la app del banco, ofreciendo mayor comodidad.
Además del beneficio en combustible, los clientes del Banco Nación pueden aprovechar alternativas de ahorro como los depósitos a plazo fijo, que ofrecen rendimientos seguros. Más detalles haciendo click aquí.