Beneficio imperdible de Banco Nación en combustible: así podés aprovecharlo y ahorrar al máximo

Por Juan Pablo Strappazzon







El Banco Nación suele lanzar distintas promociones para quienes utilizan sus servicios a diario. En esta ocasión, la entidad financiera anunció a través de su sitio web un beneficio especial en combustibles disponible durante las próximas semanas. A continuación, todos los detalles.

estacion de servicio, naftas, combustibles, aumentos.jpg Beneficio especial del Banco Nación en combustibles Foto: NA Así es el beneficio del Banco Nación para combustibles El Banco Nación lanzó un beneficio especial para la carga de combustibles en estaciones de servicio adheridas. Los clientes pueden acceder a descuentos de hasta el 30%, con un tope de reintegro de $15.000. Entre las marcas participantes se destacan YPF, Axion y Shell, y el listado completo está disponible en el sitio oficial del banco, lo que permite planificar las cargas de manera cómoda y segura.

La promoción tiene como objetivo impulsar el consumo y brindar alivio económico a los usuarios del banco, y podrá aprovecharse de viernes a domingo hasta el 30 de noviembre de 2025.

Para acceder al beneficio, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. La promoción se activa escaneando el código QR disponible en los locales adheridos o gestionándola directamente desde la app del banco, ofreciendo mayor comodidad.

Además del beneficio en combustible, los clientes del Banco Nación pueden aprovechar alternativas de ahorro como los depósitos a plazo fijo, que ofrecen rendimientos seguros. Más detalles haciendo click aquí.