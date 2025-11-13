13 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Te puede interesar

Beneficio imperdible de Banco Nación en combustible: así podés aprovecharlo y ahorrar al máximo

El Banco Nación lanzó un beneficio especial en combustibles para sus clientes. Descubrí cómo aprovecharlo y ahorrar durante las próximas semanas.

Beneficio imperdible de Banco Nación en combustible: así podés aprovecharlo y ahorrar al máximo

Beneficio imperdible de Banco Nación en combustible: así podés aprovecharlo y ahorrar al máximo

 Por Juan Pablo Strappazzon

El Banco Nación suele lanzar distintas promociones para quienes utilizan sus servicios a diario. En esta ocasión, la entidad financiera anunció a través de su sitio web un beneficio especial en combustibles disponible durante las próximas semanas. A continuación, todos los detalles.

estacion de servicio, naftas, combustibles, aumentos.jpg
Beneficio especial del Banco Nación en combustibles

Beneficio especial del Banco Nación en combustibles

Así es el beneficio del Banco Nación para combustibles

El Banco Nación lanzó un beneficio especial para la carga de combustibles en estaciones de servicio adheridas. Los clientes pueden acceder a descuentos de hasta el 30%, con un tope de reintegro de $15.000. Entre las marcas participantes se destacan YPF, Axion y Shell, y el listado completo está disponible en el sitio oficial del banco, lo que permite planificar las cargas de manera cómoda y segura.

Lee además
Depósito a plazo fijo: ¿cuánto se puede ganar con $1.000.000?
Las TNA de cada banco

¿Conviene hoy un depósito a plazo fijo? Esto se gana con $1.000.000 en el banco en noviembre
Eficiencia y ajuste: el Banco Nación reduce personal y celebra resultados positivos en 2025.
Reforma del Estado

Eficiencia y ajuste: el Banco Nación reduce personal y celebra resultados positivos en 2025

La promoción tiene como objetivo impulsar el consumo y brindar alivio económico a los usuarios del banco, y podrá aprovecharse de viernes a domingo hasta el 30 de noviembre de 2025.

Para acceder al beneficio, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. La promoción se activa escaneando el código QR disponible en los locales adheridos o gestionándola directamente desde la app del banco, ofreciendo mayor comodidad.

Además del beneficio en combustible, los clientes del Banco Nación pueden aprovechar alternativas de ahorro como los depósitos a plazo fijo, que ofrecen rendimientos seguros. Más detalles haciendo click aquí.

Temas
Seguí leyendo

Luis Caputo abrió la conferencia de la UIA y habló sobre política cambiaria, inflación e inversiones

Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en noviembre 2025

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025

Inflación en la provincia de Mendoza: qué subió más y cómo se movieron los precios en octubre 2025

El empleo formal no se recupera: el sector privado cae a su nivel más bajo desde la llegada de Milei

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 13 de noviembre de 2025

ANSES: quiénes cobran este jueves 13 de noviembre de 2025

La inflación de octubre consolida el atraso del dólar

LO QUE SE LEE AHORA
Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025

Las Más Leídas

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 12 de noviembre: números ganadores del sorteo 3321.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 12 de noviembre: números ganadores del sorteo 3321

Persecución y choque en Godoy Cruz. 
dos policías heridos

Espectacular persecución que empezó en Maipú terminó con un choque en Godoy Cruz

Violencia de género: batalla campal entre vecinos y policías en la casa de una víctima.
Un detenido y un efectivo herido

Violencia de género en Las Heras: batalla campal entre vecinos y policías en la casa de una víctima

El hecho ocurrió en calle Adolfo Calle, entre Marconi y San Martín de Godoy Cruz
Operativo

Persecución en Mendoza: la Policía detuvo a tres hombres que robaron una rueda en Godoy Cruz

Te Puede Interesar

Las tormentas acechan a la provincia de Mendoza nuevamente.
El pronóstico extendido

¿Otro fin de semana pasado por agua?: rige una alerta por tormentas en Mendoza

Por Celeste Funes
El robo ocurrió en la medianoche, en Las Heras. 
inseguridad

Las Heras: le apuntaron con un arma en la cabeza a una niña para robarle solo $6.000

Por Pablo Segura
Inflación en la provincia de Mendoza: qué subió más y cómo se movieron los precios en octubre 2025
ECONOMÍA FAMILIAR

Inflación en la provincia de Mendoza: qué subió más y cómo se movieron los precios en octubre 2025

Por Soledad Maturano