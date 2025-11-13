13 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 13 de noviembre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este jueves.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 13 de noviembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 13 de noviembre de 2025

Tras el levantamiento del cepo en abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
El dólar pierde contra la inflación y se consolida el artaso cambiario
Política económica

La inflación de octubre consolida el atraso del dólar
Scott Bessent que Estados Unidos hizo un buen negocio financiero con Argentina.
Confesiones

El costo oculto del rescate: las confesiones del Tesoro de Estados Unidos sobre la ayuda a la Argentina

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, jueves 13 de noviembre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.415,
  • Para la venta a $1.435.
12 DE NOVIEMBRE - DÓLAR MIÉRCOLES

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, jueves 13 de noviembre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.450,76 para la compra;
  • A $1.451,81 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.472,35 para la compra;
  • A $1.474,02 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.800,05 para la compra;
  • A $1.865,05 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, jueves 13 de noviembre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.585 para la compra;
  • En $1.685 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $660 para la compra;
  • A $1.514,44 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 12 de noviembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 11 de noviembre de 2025

Caputo confirmó que no habrá modificaciones en el sistema de bandas cambiarias

Festeja Javier Milei: el mercado argentino extiende su racha alcista y crece la confianza inversora

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 10 de noviembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 9 de noviembre de 2025

Caputo abre la puerta a cambios en el régimen de bandas cambiarias en un encuentro con inversores

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 8 de noviembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este miercoles 12 de noviembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 12 de noviembre de 2025

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 12 de noviembre: números ganadores del sorteo 3321.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 12 de noviembre: números ganadores del sorteo 3321

Importante operativo en San Rafael por un hombre que se atrincheró cerca de la Municipalidad.  video
Importante operativo

San Rafael: redujeron con pistolas taser a un ex futbolista que se atrincheró

Persecución y choque en Godoy Cruz. 
dos policías heridos

Espectacular persecución que empezó en Maipú terminó con un choque en Godoy Cruz

La justicia investiga el móvil de la agresión.
Rodeo de la cruz

Brutal agresión a un menor a la salida de una escuela en Guaymallén

El Presupuesto 2026 de Alfredo Cornejo se votará hoy en Diputados.
Legislatura

El Presupuesto 2026 de Cornejo se votará hoy y saldría con deuda y roll over

Te Puede Interesar

El mandatario celebró lo ocurrido en la Legislatura.
En redes

Cornejo agradeció a la oposición por el acompañamiento a su Presupuesto

Por Sitio Andino Política
Casi por unanimidad, la cámara baja aprobó la pauta de gastos e ingresos de Mendoza. video
Legislatura

Con endeudamiento y roll over, Diputados aprobó el proyecto de Presupuesto de Cornejo

Por Facundo La Rosa
El dólar pierde contra la inflación y se consolida el artaso cambiario
Política económica

La inflación de octubre consolida el atraso del dólar

Por Marcelo López Álvarez