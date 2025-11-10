¿Conviene hoy un depósito a plazo fijo? Esto se gana con $1.000.000 en el banco en noviembre

Los depósitos a plazo fijo siguen siendo una forma de ahorro confiable para millones de argentinos que quieren hacer rendir sus ingresos. No obstante, la reciente baja de la tasa de interés del Banco Central de la República Argentina (BCRA) provocó una reducción de la retribución y los rendimientos no lograrían combatir la inflación. ¿Cuánto se puede ganar con $1.000.000?

A mediados de octubre, la Tasa Nominal Anual (TNA) del Banco de la Nación Argentina se ubicó en 34% para los depósitos presenciales. Ahora, con la reciente actualización, la retribución es del 33%.

Según publica la Agencia Noticias Argentinas, algunos bancos otorgan una TNA del 27% , lo que representa un 2% mensual y dejaría algunos rendimientos en desventaja frente a la inflación. De esta forma, si se realiza una inversión a 30 días, el ahorrista podría llegar a perder poder adquisitivo , por lo que sería razonable tener en cuenta otras formas de inversión o considerar la Tasa Efectiva Anual (TEA) .

Los que más pagan: Banco Nación: 33% TNA (2,4% mensual). Banco Macro: 33% TNA (2,4% mensual). ICBC: 32,25% TNA. Banco Hipotecario: 31,5% TNA.

Los que menos pagan (27% TNA): Banco Santander. Banco Galicia. Banco Provincia de Buenos Aires. Banco BBVA.



Otros bancos con tasas más atractivas (por encima del 30%):

Reba Compañía Financiera S.A.: 37% TNA.

Banco Meridian S.A.: 36% TNA.

Banco CMF S.A.: 35% TNA.

Banco del Sol S.A.: 35% TNA.

Bibank S.A.: 35% TNA.

Banco Provincia de Córdoba S.A.: 34,5% TNA.

Banco Bica S.A.: 34% TNA.

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 34% TNA.

Banco de Corrientes S.A.: 33% TNA.

Banco del Chubut S.A.: 33% TNA.

Banco Comafi S.A.: 32% TNA.

Banco Dino S.A.: 32% TNA.

Banco Julio S.A.: 32% TNA.

Cuánto se puede ganar con $1.000.000 en Banco Nación

La ganancia dependerá del método de contratación, ya que la TNA varía según si el depósito se realiza presencialmente o de manera digital:

Depósito presencial: la TNA es del 25,50% , generando un interés de $20.958,90 en 30 días. Así, al finalizar el período, el monto total asciende a $1.020.959

la , generando un interés de en 30 días. Así, al finalizar el período, el monto total asciende a Depósito digital (app o home banking): la TNA sube al 29%, lo que se traduce en una ganancia de $23.835,62 a 30 días. El total que recibiría el cliente es de $1.023.835,62.

Tasa Efectiva Anual (TEA)

El Banco Nación mantiene la TEA en 28,71% para depósitos presenciales y 33,19% para electrónicos. Esto significa que la rentabilidad se incrementa aún más si se renueva el plazo fijo cada mes durante un año completo.

Dado que el país atraviesa un contexto donde el dólar y la inflación siguen presionando los ahorros, el ajuste de tasas del Banco Nación resulta ideal para quienes buscan un rendimiento atractivo sin asumir riesgos elevados/