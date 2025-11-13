Atención mendocinos: por las elecciones, qué pasará con el comercio en Chile este fin de semana

Por las elecciones, qué pasará con el comercio en Chile este fin de semana

Por Soledad Maturano







Este domingo, Chile celebrará elecciones presidenciales y parlamentarias, una jornada que impactará directamente en el funcionamiento del comercio durante todo el fin de semana. Se trata de un evento clave para el país vecino, que modifica la actividad comercial y afecta también a los mendocinos que suelen ir a hacer compras.

El dato no es menor: Chile continúa siendo uno de los destinos más elegidos por los mendocinos para realizar compras, tanto por sus precios competitivos como por la amplia variedad de productos que ofrecen sus negocios. Por eso, es importante tener en cuenta cómo se verán afectados los horarios y la atención en estos días.

En Chile, los comicios son de carácter obligatorio, y no votar puede implicar una multa de entre $34.000 y $104.000 chilenos. Es un monto significativo, que refuerza la importancia del proceso electoral.

falabella chile El comercio en Chile se verá afectado este fin de semana por las elecciones presidenciales y parlamentarias. Cómo funcionará el comercio chileno este fin de semana De acuerdo con la Dirección del Trabajo de Chile y según informaron medios chilenos, los centros comerciales, malls y strip centers deberán mantener sus puertas cerradas desde las 21 del sábado 15 hasta las 6 del lunes 17 de noviembre.

En cambio, los locales atendidos por sus propios dueños, las farmacias de turno y los servicentros podrán operar con normalidad. En definitiva, ante el contexto electoral, no será el mejor fin de semana para cruzar a Chile con fines turísticos o comerciales. Conviene esperar a que pase la jornada electoral para evitar contratiempos.

