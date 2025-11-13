Banco Nación sorprende con créditos para autos más accesibles en noviembre: cuáles son y cómo acceder

El Banco Nación volvió a poner en marcha su programa de préstamos “+Autos” , una línea de financiamiento que permite acceder a vehículos nuevos y usados con condiciones más accesibles. Tras la baja de tasas anunciada en noviembre, la entidad relanzó este plan que se posiciona como uno de los más competitivos del mercado automotor argentino.

Con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 38% , el programa busca reactivar la demanda de autos en un contexto de estabilidad monetaria. Esta reducción de 12 puntos porcentuales respecto de la tasa anterior reabrió una opción que había quedado en pausa durante la volatilidad electoral y el ajuste financiero. Ahora, el Banco Nación ofrece una alternativa viable tanto para clientes como para no clientes , sin exigir garantía prendaria y con gestión 100% online.

La línea “+Autos” financia hasta el 100% del valor del vehículo , ya sea nuevo o usado de hasta 10 años, sin distinción entre unidades nacionales o importadas. El monto máximo a solicitar es de $100 millones , incluyendo IVA, y los plazos de devolución se extienden hasta 72 meses , lo que permite distribuir las cuotas de manera más cómoda para el comprador.

Entre sus principales ventajas, este crédito es a sola firma , lo que significa que no requiere dejar el vehículo como garantía. Además, quienes accedan al préstamo pueden realizar todo el trámite directamente en los concesionarios adheridos , presentando únicamente el DNI. En pocos pasos, es posible obtener la aprobación y disponer de una cuenta y tarjeta digital de manera inmediata.

Banco Nación y los beneficios adicionales del plan

El programa incluye beneficios complementarios para los tomadores del crédito. A través de Nación Seguros, los usuarios pueden contratar y cotizar su póliza digital con descuentos exclusivos, un servicio que agiliza el proceso de compra y protege la inversión desde el primer día.

El banco también ofrece la apertura instantánea de cuenta y acceso a su tarjeta digital, facilitando la vinculación de nuevos clientes y simplificando la gestión de los pagos. Toda la información y el listado de concesionarias adheridas están disponibles en el sitio oficial del Banco Nación (bna.com.ar/home/masautos).

patentamiento, autos, 0km, autos nuevos, parque automotor, automotores.jpg Banco Nación | Los pueden contratar y cotizar su póliza digital con descuentos exclusivos Foto: NA

Una oportunidad que impulsa la industria automotriz

Con este relanzamiento, el Banco Nación busca impulsar el consumo y reactivar la industria automotriz, que venía mostrando una desaceleración por las altas tasas de meses anteriores. La entidad estima que la demanda de créditos podría volver a niveles similares a los de mediados de año, cuando llegó a otorgar hasta 300 préstamos por día.

En un escenario donde el acceso al financiamiento vuelve a ser clave, el plan “+Autos” del Banco Nación se posiciona como una de las herramientas más convenientes del mercado. Y en noviembre, su regreso marca una nueva oportunidad para quienes sueñan con estrenar vehículo propio.