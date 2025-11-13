Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en noviembre 2025

Por Juan Pablo Strappazzon







El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un beneficio otorgado por la Anses a las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, siempre que cumplan con ciertos requisitos. Te contamos cuánto vas a cobrar y cuándo se paga en el mes de noviembre.

niño tomando leche El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un beneficio otorgado por la Anses Todo lo que tenés que saber sobre el cobro del Complemento Leche en noviembre 2025 Según la información de Anses, el Complemento Leche del Plan 1000 Días es una ayuda alimentaria destinada a asegurar el desarrollo saludable de las personas gestantes y sus hijos e hijas hasta los 3 años de edad.

Con la actualización, el monto para noviembre es de $45.142 por cada menor. En general, este beneficio se paga en la misma fecha que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. Es importante tener en cuenta que el calendario de pagos se organiza según la terminación del número de documento.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Documentos terminados en 0: 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: 19 de noviembre

Documentos terminados en 8: 20 de noviembre

Documentos terminados en 9: 25 de noviembre Asignación por Embarazo

Si querés conocer el calendario de pagos completo de noviembre, ingresá aquí y accedé a toda la información actualizada sobre fechas, montos y beneficios correspondientes.